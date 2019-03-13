Пропала 20 лет назад: в США мужчину обвинили в убийстве своей беременной жены

В США мужчину обвинили в убийстве своей находящейся в положении жены. 20 лет она считалась без вести пропавшей; ее автомобиль нашли на стоянке примерно в 1,6 километрах от дома.
Как сообщает таблоид The Daily Mail, Эндрю Григс обвиняется в бийстве своей жены Дебби Григс.
Дебби пропала в 1999 году, когда ей было 34 года и она была полтора месяца беременна своим четвертым ребенком.
Последний раз женщину видели вместе с мужем и тремя детьми в доме семьи.
Утверждается, что мужчина убил ее в день ее исчезновения.
Родственники женщины годами продолжали поиски, однако ее труп найден не был.
После рассмотрения доказательств полиция Кента обвинили мужа Дебби Эндрю в убийстве жены в 1999 году.