Ср, 13.03.2019
Мне главное, чтобы своё очко целое было. Евгений Кузнецов, российский хоккеист

Пропала 20 лет назад: в США мужчину обвинили в убийстве своей беременной жены

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Иллюстративное фото

ФОТО: www.pexels.com

В США мужчину обвинили в убийстве своей находящейся в положении жены. 20 лет она считалась без вести пропавшей; ее автомобиль нашли на стоянке примерно в 1,6 километрах от дома.

Как сообщает таблоид The Daily Mail, Эндрю Григс обвиняется в бийстве своей жены Дебби Григс.

Дебби пропала в 1999 году, когда ей было 34 года и она была полтора месяца беременна своим четвертым ребенком.

Последний раз женщину видели вместе с мужем и тремя детьми в доме семьи.

Утверждается, что мужчина убил ее в день ее исчезновения.

Родственники женщины годами продолжали поиски, однако ее труп найден не был.

После рассмотрения доказательств полиция Кента обвинили мужа Дебби Эндрю в убийстве жены в 1999 году.

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