"Филипп расстроен": Галкин отреагировал на обвинение в покушении на Киркорова

Накануне сообщалось, о том. что наказаны злоумышленники, которые пытались устроить взрыв на концерте Филиппа Киркорова. Один из обвиняемых назвал заказчиком Максима Галкина. Юморист опубликовал официальный ответ на своей Instagram-странице.
20-летний Хидирнеби Казуев, который является одним из фигурантов дела, заявил, что заказчиком преступления выступил Максим Галкин, который якобы предложил 2 миллиона рублей (около 27 тысяч евро) за жизнь Киркорова. Об этом пишет издание StarHit.ru.
Юморист уже высказался на подобное заявление.
"Это не моя тема... Я не могу ничего комментировать", - ответил он журналистам.
На своей странице в Instagram артист опубликовал официальное заявление.
"Открыв с утра газеты, хотя классик советовал не читать советских газет, я понял, что весна наконец-то наступила. Люди просыпаются.
Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе. И я уважаю труд журналистов, конечно же. Когда снег сошел, и они увидели эти фантазии, им захотелось сделать новость. У меня только одна просьба, уважаемые журналисты, не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево", - сказал на видео артист.
Согласно информации в СМИ, Казуев сначала согласился, но потом передумал, понимая, что будет слишком много жертв. Злоумышленник также настаивал на очной ставке с Галкиным, Киркоровым и Аллой Пугачевой.
Ранее правоохранительные органы республики Дагестан завершили расследование по делу о подготовке теракта на концерте российского певца Филиппа Киркорова.