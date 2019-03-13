"Филипп расстроен": Галкин отреагировал на обвинение в покушении на Киркорова

Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе. И я уважаю труд журналистов, конечно же. Когда снег сошел, и они увидели эти фантазии, им захотелось сделать новость. У меня только одна просьба, уважаемые журналисты, не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево", - сказал на видео артист.