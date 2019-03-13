Сейм попытается облегчить жителям подачу годовой декларации о доходах

Поправками планируется продлить срок уплаты ПНН за 2018 и 2019 годы таксации для наименее защищенных групп налогоплательщиков, возможно, впервые подающих годовую декларацию о доходах и вносящих доплату ПНН.

С 2018 года в Латвии введен прогрессивный ПНН, обеспечивающий более справедливое налогообложение в зависимости от размера полученных доходов.

Ставка ПНН снижена также для группы жителей, получающих меньшие доходы, при одновременном увеличении размера дифференцированного необлагаемого минимума.

Чтобы обеспечить возможность использовать преимущества повышенного годового дифференцированного необлагаемого минимума уже в течение года таксации, введен прогнозируемый Службой госдоходов (СГД) месячный необлагаемый минимум, основанный на доходах, полученных налогоплательщиком в дотаксационный период.

Если налогоплательщик уже в течение года таксации не воспользовался одной из предлагаемых законом возможностей, чтобы устранить необходимость доплачивать ПНН, например, отказаться от применения дифференцированного необлагаемого минимума и др., может возникнуть ситуация, что обязанность внести доплату ПНН появится при подаче годовой декларации о доходах.

Поправки предусматривают введение для наименее защищенных групп плательщиков переходного периода, во время которого они смогут ознакомиться с новым порядком.

Декларацию за 2018 или 2019 гг. эти налогоплательщики должны подать в установленный законом срок - с 1 марта до 1 июня соответственно 2019 и 2020 года. Срок уплаты налога, начисленного в декларации 2018 и 2019 года, будет продлен до 1 декабря 2020 года.

Продлением срока уплаты ПНН смогут воспользоваться налогоплательщики - получатели низких и средних зарплат и авторских вознаграждений, не получающие других доходов.

Для лиц, которые и до сих пор были обязаны подавать годовую декларацию о доходах и вносить доплату ПНН, сохраняется прежний порядок уплаты ПНН.

Минфин напоминает, что налогоплательщики могут подавать в СГД чеки за оправданные расходы.