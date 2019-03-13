Не узнать! Мария Кончаловская за год сбросила 30 кг

Еще в прошлом году пользователи соцсетей начали выражать беспокойство по поводу состоянии здоровья стремительно теряющей вес Марии Михалковой-Кончаловской. На юбилейном вечере журнала Tatler дочь Любови Толкалиной, всегда имевшая аппетитные формы, поразила публику своей чрезмерной худобой.

Публикуемые после этого снимки Маши еще больше насторожили ее подписчиков, многие из которых стали подозревать девушку в анорексии.

Поначалу она игнорировала подобные комментарии фолловеров, однако на днях все же разместила пост, в котором призналась, что ей надоели бесконечные разговоры, касающиеся ее худобы.

"Этот пост для всех тех, кто никак не угомонится. Для тех, кто все спрашивает и спрашивает, пишет в директ, как я похудела! Для всех тех, кто говорит, что выгляжу нездоровой и еще много-много всякой милой ереси, так вот: худела я, друзья мои, в течение года.

Да, я сбросила 30 килограммов. Да, за год. Никаких программ я не проходила. Я просто села на диету и занялась спортом. Никаких проблем со здоровьем не имею. Секрет прост оказался, вернее, его не было.