Не узнать! Мария Кончаловская за год сбросила 30 кг
Уже какое-то время поклонники дочери Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Марии подозревают ее в анорексии. Девушка долго молчала, но на днях решила наконец ответить на вопрос о своем здоровье.
Еще в прошлом году пользователи соцсетей начали выражать беспокойство по поводу состоянии здоровья стремительно теряющей вес Марии Михалковой-Кончаловской. На юбилейном вечере журнала Tatler дочь Любови Толкалиной, всегда имевшая аппетитные формы, поразила публику своей чрезмерной худобой.
Да, возможно, уже поздно... Но я чувствую жгучее желание и необходимость подытожить , осознать и отпустить все то,что происходило в прошлом году.... Как- то так получается, новый год - новый аккаунт... На этой неделе я решила вспомнить все,что было.... Так что, будет неделя меланхоличных воспоминаний... Это я на первой примерке в доме моды Ralph&Russo.... #tatlerball2018 #ralphandrusso #welkomtomari
Публикуемые после этого снимки Маши еще больше насторожили ее подписчиков, многие из которых стали подозревать девушку в анорексии.
Поначалу она игнорировала подобные комментарии фолловеров, однако на днях все же разместила пост, в котором призналась, что ей надоели бесконечные разговоры, касающиеся ее худобы.
"Этот пост для всех тех, кто никак не угомонится. Для тех, кто все спрашивает и спрашивает, пишет в директ, как я похудела! Для всех тех, кто говорит, что выгляжу нездоровой и еще много-много всякой милой ереси, так вот: худела я, друзья мои, в течение года.
Да, я сбросила 30 килограммов. Да, за год. Никаких программ я не проходила. Я просто села на диету и занялась спортом. Никаких проблем со здоровьем не имею. Секрет прост оказался, вернее, его не было.
Очень не хочу больше получать письма с вопросами. Все, что могла, я рассказала", - написала Мария (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.).
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Добрый вечер))) Этот пост для всех тех, кто никак не угомонится...Для тех ,кто все спрашивает и спрашивает....Пишет в директ.... Как я похудела!!!! Для всех тех, кто говорит ,что выгляжу нездоровой и ещё много-много всякой милой ереси.... Так вот.... Худела я , друзья мои, в течение года. Да, я сбросила 30 кг. Да, за год. Никаких программ я не проходила. Я просто села на диету и занялась спортом. Никаких проблем со здоровьем не имею. Секрет прост оказался...вернее его не было. Очень не хочу больше получать письма с вопросами. Все что могла, я рассказала.