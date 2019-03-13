В аэропорту Вильнюса не дали взлететь запрещенному Boeing 737 MAX 8

"Да, это связанно именно с директивой, выпущенной Европейским агентством по авиабезопасности", - сказал BNS руководитель по вопросам связей с общественностью компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Марюс Зялянюс.

Во вторник поздно вечером прибыл самолет на замену, который перевез 154 пассажира на Мадейру.

Запрет использовать в литовском воздушном пространстве самолеты модели разбившегося в Эфиопии Boeing будет действовать неограниченный срок, пока Европейское агентство по безопасности авиации не примет иное решение, сообщила государственная компания авиадиспетчерских услуг Oro navigacija.

"Безопасность полетов и жизнь пассажиров считаются важнейшим приоритетом в авиации, поэтому борты этого типа, планировавшие лететь ночью через Литву, были посажены в аэропортах соседних государств", – сообщила Oro navigacija.

Обычно в день литовским воздушным пространством пользовались, или приземлялись в аэропортах Литвы до десяти Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9.

После катастрофы самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в которой погибли все летевшие в нем 157 человек, Европейское агентство по безопасности авиации во вторник запретила использование этой модели и модели Boeing 737 MAX 9 в воздушном пространстве Евросоюза.

Сейчас во всем мире эксплуатируется около 350 самолетов модели 737 MAX 8.

Некоторые страны и авиакомпании сами решили остановить рейсы этих самолетов, а некоторые продолжают его эксплуатацию и жду, когда завершится расследование аварии, и будут представлены рекомендации производителя – американского гиганта Boeing.