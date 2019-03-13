Шесть человек предстанут перед судом за контрабанду сигарет из Белоруссии

В августе 2018 года все шестеро собрались в поселке Упмалиеши на границе Латвии и Белоруссии. В то время как один из обвиняемых должен был по рации предупредить остальных о появлении пограничников, пятеро перемещали коробки сигарет с белорусской территории, говорится в обвинении.