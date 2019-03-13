Шесть человек предстанут перед судом за контрабанду сигарет из Белоруссии

Прокурор прокуратуры Краславского района в конце февраля отправила суду уголовное дело против шести человек за ввоз в Латвию из Белоруссии 120 тыс. контрабандных сигарет, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.
В августе 2018 года все шестеро собрались в поселке Упмалиеши на границе Латвии и Белоруссии. В то время как один из обвиняемых должен был по рации предупредить остальных о появлении пограничников, пятеро перемещали коробки сигарет с белорусской территории, говорится в обвинении.
Коробки при помощи специальных ремней были переправлены на расстояние примерно 250 м по латвийской территории, когда факт контрабанды обнаружили пограничники.
На территорию Латвии было переправлено 120 тыс. сигарет "Premjer" стоимостью 19 770 евро. Государству в виде неуплаченных налогов причинен ущерб в размере 18 250 евро.
За это преступление грозит лишение свободы на срок до четырех лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее, сообщили в прокуратуре.