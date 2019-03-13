Какие сокровенные тайны скрывают разные знаки Зодиака?

Особенно сложно Львам пережить отсутствие признания со стороны окружающих. Собственные переживания они стараются не афишировать, но такие чувствительные моменты жизни откладываются у них глубоко в душе и нередко заволакивают душу тоской.

Дева

Представители этого знака замкнуты и не привыкли распространяться о себе, своей семье и планах. Виной тому не только особенность характера, но и искренняя любовь к своим отношениям и своей семьей.

Дорожа этой самой большой ценностью, Девы хранят за семью печатями все, что касается самых близких отношений. Для них это гарантия счастливой жизни.

Очевидно также, что практически у каждой Девы есть незаживающая душевная рана, появившаяся в результате предательства любимого человека или неразделенной любви. Это их личная трагедия, которой они не намерены делиться ни с кем.

Весы

Люди, рожденные под звездой Венеры, крайне болезненно переносят несправедливость, которая порой случается в этом мире.

Если Весы находят в себе силы противостоять таким моментам, они ощущают себя героями и поистине счастливыми людьми.

Однако если несправедливость торжествует, а представители данного знака не находят в себе силы противостоять ей, такая рана откладывается у них глубоко в душе. Кроме того, Весы, как и многие другие, в прошлом совершали проступки, за которые им до сих пор очень стыдно. О них они будут молчать до конца своих дней.

Скорпион

На протяжении жизни Скорпионы постоянно борются со своим внутренним "Я". Их эго более кровожадное и постоянно требует от них решительных и бескомпромиссных поступков, за которые можно угодить в места не столь отдаленные. В душе Скорпионы готовы рискнуть и провернуть грандиозную аферу или же наказать своего обидчика самым кровожадным образом, однако от воплощения подобных идей в жизнь этих людей спасает трезвый рассудок.

Опасные желания так и остаются тайной Скорпионов, с которой они не хотят делиться ни с кем, чтобы ненароком не испугать.

Если же Скорпион совершит что-то из задуманного, эту душевную тайну из него не вытянет даже Верховный суд.

Стрелец

Стрельцы по природе своей общительны и даже болтливы. Но есть вещи, о которых они не готовы говорить даже с самыми близкими людьми.

Дело в том, что Стрельцы не всегда ведут праведный образ жизни и нередко обманывают своих любимых. Чаще всего их тайны касаются измен,

в которых подопечные Юпитера никогда не сознаются. Они не переживают за совершенные проступки и даже готовы повторить их в случае удачно складывающихся обстоятельств, однако желая сохранить семью, они будут хранить эту тайну на самом дне своей души.

Козерог