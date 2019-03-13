Какие сокровенные тайны скрывают разные знаки Зодиака?
У каждого из нас есть тайны, которые мы скрываем глубоко внутри. Это те сокровенные переживания, памятные события, которые мы годами храним в душе и которыми не принято делиться даже с самыми близкими людьми. Мы никогда не признаемся в них окружающим, но каждый раз, когда вспоминаем о них, душу обволакивает грусть, а сердце разрывает тоска.
Интересно, что за тайны скрывают наши близкие, друзья, знакомые? Вряд ли они расскажут нам о своих душевных переживаниях, но можно раскрыть эти тайны, взглянув на знак Зодиака. Не верите? Проверьте на себе.
Овен
Внешне Овны кажутся жизнерадостными и неуязвимыми личностями, которым все проблемы нипочем. И никто не знает, что у людей, управляемых Сатурном, очень ранимая душа. Словно малые дети, страшащиеся потерять родителей, Овны до смерти боятся потерять любимого человека. Неудивительно, что
в их ранимой душе может храниться память о неразделенной любви или о ситуации, в которой влюбленного Овна банально отвергли.
Любые моменты неудачи Овны предпочтут поскорее забыть, но о любовных переживаниях будут помнить до конца своих дней.
Телец
В душе Тельца живут переживания, касающиеся будущего. И если в молодости они не столь ощутимы, то с появлением семьи и детей таких переживаний становится все больше.
Тельцы переживают из-за отсутствия стабильности, а если они уверенно стоят на ногах - из-за того, что в один момент могут все это потерять.
Их гложет отсутствие чувства безопасности, из-за которого они могут не спать ночами, постоянно ожидая, что вот-вот что-то произойдет. И пусть Тельцы никому не расскажут о своих переживаниях, они постоянно будут у них под сердцем.
Близнецы
Близнецы постоянно находятся в поиске своего места в этом мире. И очень часто не находят его.
Им кажется, что вокруг них не те люди, о которых они мечтали, что у них совсем не та работа и вообще они живут неправильно.
Такие мысли причиняют Близнецам настоящую душевную боль. Вот только поделиться своими размышлениями представители данного знака ни с кем не могут, так как, во-первых, окружающие их не поймут, а во-вторых, Близнецы не хотят обидеть своей тайной близких. Так и живут эти люди, беззаботно улыбаясь окружающим и сжимая зубы в одиночестве.
Рак
С юных лет в душе у Раков появляется множество страхов и фобий. Это может быть банальный страх темноты, а может - настоящая травма, связанная с расставанием родителей.
И даже став взрослыми, эти люди никогда не расскажут о своих детских страхах, трепет от которых испытывают до сих пор.
Они просто постесняются выглядеть смешными. Помимо этого, Раки испытывают панический страх ко всему, что связано с мистикой. В душе они постоянно боятся того, что их кто-то проклянет, наложит на них приворот или спрячет под крыльцом подклад.
Лев
Львы кажутся нам "королями жизни", настоящими счастливчиками, которые испытывают всеобщее признание и всегда пользуются вниманием окружающих. Но это только внешняя сторона их жизни.
На самом деле Львы невероятно ранимы. Они болезненно воспринимают критику и тяжело переживают собственные неудачи.
Особенно сложно Львам пережить отсутствие признания со стороны окружающих. Собственные переживания они стараются не афишировать, но такие чувствительные моменты жизни откладываются у них глубоко в душе и нередко заволакивают душу тоской.
Дева
Представители этого знака замкнуты и не привыкли распространяться о себе, своей семье и планах. Виной тому не только особенность характера, но и искренняя любовь к своим отношениям и своей семьей.
Дорожа этой самой большой ценностью, Девы хранят за семью печатями все, что касается самых близких отношений. Для них это гарантия счастливой жизни.
Очевидно также, что практически у каждой Девы есть незаживающая душевная рана, появившаяся в результате предательства любимого человека или неразделенной любви. Это их личная трагедия, которой они не намерены делиться ни с кем.
Весы
Люди, рожденные под звездой Венеры, крайне болезненно переносят несправедливость, которая порой случается в этом мире.
Если Весы находят в себе силы противостоять таким моментам, они ощущают себя героями и поистине счастливыми людьми.
Однако если несправедливость торжествует, а представители данного знака не находят в себе силы противостоять ей, такая рана откладывается у них глубоко в душе. Кроме того, Весы, как и многие другие, в прошлом совершали проступки, за которые им до сих пор очень стыдно. О них они будут молчать до конца своих дней.
Скорпион
На протяжении жизни Скорпионы постоянно борются со своим внутренним "Я". Их эго более кровожадное и постоянно требует от них решительных и бескомпромиссных поступков, за которые можно угодить в места не столь отдаленные. В душе Скорпионы готовы рискнуть и провернуть грандиозную аферу или же наказать своего обидчика самым кровожадным образом, однако от воплощения подобных идей в жизнь этих людей спасает трезвый рассудок.
Опасные желания так и остаются тайной Скорпионов, с которой они не хотят делиться ни с кем, чтобы ненароком не испугать.
Если же Скорпион совершит что-то из задуманного, эту душевную тайну из него не вытянет даже Верховный суд.
Стрелец
Стрельцы по природе своей общительны и даже болтливы. Но есть вещи, о которых они не готовы говорить даже с самыми близкими людьми.
Дело в том, что Стрельцы не всегда ведут праведный образ жизни и нередко обманывают своих любимых. Чаще всего их тайны касаются измен,
в которых подопечные Юпитера никогда не сознаются. Они не переживают за совершенные проступки и даже готовы повторить их в случае удачно складывающихся обстоятельств, однако желая сохранить семью, они будут хранить эту тайну на самом дне своей души.
Козерог
Закрытые и холодные Козероги кажутся нам неприступными и безэмоциональными. Однако на самом деле в их душе бушует настоящий ураган.
У этих людей существует комплекс, из-за которого они не могут откровенно общаться даже с самыми близкими и родными людьми,
не могут открыть им свою душу и искренне признаться в чувствах.
И эта особенность доставляет немало душевных страданий. Вот только упертые Козероги никогда не смогут перебороть себя, а значит, истинное отношение к близким людям так и останется их нераскрытой сердечной тайной.
Водолей
Вечный странник Водолей никогда не признается, что ему плохо или он потерял ориентиры в этом мире. На словах у него всегда все хорошо, о чем свидетельствует дежурная улыбка на лице. Но внутри Водолей может не находить себе места.
Главная трагедия этих людей - невозможность найти себя в этом мире, неспособность реализовать себя при наличии несомненных талантов.
Гордый Водолей не станет распространяться об этом всем подряд. Кроме того, он никогда и никому не признается в том, что не испытывает чувств даже к самым близким людям. Ему хорошо в одиночестве, но чтобы не портить отношение окружающих к себе, пусть это останется его душевной тайной.
Рыбы
Чувственные Рыбки хранят в своей душе очень много тайн. Большинство из них связаны с неразделенной любовью, но есть и те, которые появились из-за многочисленных страхов и комплексов. Суть в том, что у Рыб практически нет настоящий друзей. Безусловно,
они контактные и общительные люди, у которых достаточно приятелей и знакомых, но тех, кому можно излить душу, рассказать о сокровенном, как правило, нет.
Для Рыб это настоящая трагедия, о которой, впрочем, подопечные Нептуна никогда и никому не расскажут.
Подготовлено по материалам Клубер.