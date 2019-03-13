Pornhub рассказал, чего на самом деле хотят женщины

По данным портала Pornhub, в 2018 году в женской среде самым популярным вариантом поиска являлось понятие "лесбийский", на втором месте - "японский", на третьем - "хентай" (жанр японской анимации с порносценами).

Также популярностью пользовалось слово "Fortnite" - название игры, вышедшей в 2017 году. В поисковом топе оказалось и приложение для знакомств Tinder.

ФОТО: пресс-фото

Женщины чаще, чем мужчины, предпочитали смотреть сцены группового секса и оральных ласк, оказываемых мужчинами женщинам. В то же время

они чаще вводили в поиск слово "романтика" - по мнению специалистов, такого типа женщины хотят видеть не только сам половой акт, но и его романтическую прелюдию.

Судя по мировой статистике, порно в среднем смотрят 29% женщин, в Латвии этот процент выше.

ФОТО: пресс-фото

Ну а какие понятия в разных странах вводят в поисковик порносайта чаще всего? По статистике,

самым популярным стало слово "лесбийский" - оно лидировало по всей Америке, в большей части Европы, Австралии и Новой Зеландии.

На втором месте - "хентай" - непристойным аниме увлекаются не только в Китае, Японии и других азиатских странах, но и в России. На третьем месте - понятие "ebony" (черное дерево) - то есть порно с участием чернокожих артистов.