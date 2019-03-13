Стрельба в школе в Бразилии: погибли шесть человек

Нападение произошло в муниципалитете Бразилии - Сузану. Были убиты пять детей и один взрослый.

Двое нападавших были подростками и вооружены огнестрельным оружием, сообщает местная полиция.

Подробности случившегося пока неизвестны, но местные СМИ сообщают о том, что нападавшие погибли.

Как сообщается, оба стрелка покончили с собой.

По данным агентства Reuters, ранены ещё 17 человек.