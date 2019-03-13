Ср, 13.03.2019
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Стрельба в школе в Бразилии: погибли шесть человек

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Минимум шесть человек стали жертвами нападения. Насколько известно, двое нападавших погибли, сообщает BBC.

Нападение произошло в муниципалитете Бразилии - Сузану. Были убиты пять детей и один взрослый.

Двое нападавших были подростками и вооружены огнестрельным оружием, сообщает местная полиция. 

Подробности случившегося пока неизвестны, но местные СМИ сообщают о том, что нападавшие погибли.

Как сообщается, оба стрелка покончили с собой.

По данным агентства Reuters, ранены ещё 17 человек.

Очевидец рассказал о том, что видел как один молодой парень стрелял во дворе школы, а потом зашёл в школу.

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