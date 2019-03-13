Рига заняла 90-е место в рейтинге городов, где лучше всего жить

Городом с самым высоким качеством жизни десятый год подряд признана Вена.

Рейтинг Mercer составляется как рекомендации для действующих в нескольких странах компаний, которые хотят направить своих сотрудников за рубеж. Он составляется на основе 39 критериев - доступность жилья, политическая стабильность, уровень преступности, развлечения, загрязненность воздуха, инфраструктура, система здравоохранения, система образования и состояние экономики.