Ср, 13.03.2019
Это совсем новая модель самолета, которая дважды за год потерпела аварию. В индустрии авиации это тревожный звоночек, так как такие вещи так просто не происходят. Мэри Шиаво, эксперт отрасли

Рига заняла 90-е место в рейтинге городов, где лучше всего жить

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото. Старая Рига

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Рига заняла 90-е место в рейтинге городов, где лучше всего жить. Рейтинг ежегодно составляет американская консалтинговая компания Mercer.

Вильнюс занял в рейтинге 81-е место, Таллин - 86-е.

Городом с самым высоким качеством жизни десятый год подряд признана Вена.

Рейтинг Mercer составляется как рекомендации для действующих в нескольких странах компаний, которые хотят направить своих сотрудников за рубеж. Он составляется на основе 39 критериев - доступность жилья, политическая стабильность, уровень преступности, развлечения, загрязненность воздуха, инфраструктура, система здравоохранения, система образования и состояние экономики.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ