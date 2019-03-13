Стала известна зарплата Зидана в "Реале"

По информации источника, Зидан в Мадриде будет зарабатывать 12 миллонов евро в год. Эта сумма не учитывает бонусы и премиальные.

Интересно, что эта сумма в несколько раз больше той, которую получал француз до ухода из "Реала" в 2018 года. Тогда его заработок составлял 7,5 миллионов евро.

Напомним, что 11 марта "Реал" объявил о возвращении Зидана на пост главного тренера. Француз сменил аргентинца Сантьяго Солари, который был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

На прошлой неделе "Реал" неожиданно покинул розыгрыш Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч амстердамскому "Аяксу". Кроме того, мадридский клуб выбыл из Кубка Короля. В данный момент "Реал" занимает третье место в чемпионате Испании и это единственный турнир, в котором они могут побороться за награды в этом сезоне.