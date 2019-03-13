5 продуктов, от которых лучше отказаться после 30 лет

Продукты и напитки с добавленным сахаром. У сладкоежек морщины появляются быстрее, поскольку быстрее снижается эластичность кожи, и активнее появляется пигментация, это подтвердит любой косметолог. Повышенный сахар в крови провоцирует гликацию, консервирует коллаген - белок, обеспечивающий упругость кожи и поддерживающий овал лица.

После 30 следует есть как можно меньше сахара, а всем видам сладостей предпочитать темный шоколад, фрукты и ягоды.

Изделия из белой муки. Белый хлеб, макароны и разнообразная выпечка из белой рафинированной муки повышают уровень глюкозы в крови, что, как уже было сказано, становится фактором гликации, повреждающей белковые молекулы. Белая мука почти не содержит полезных веществ и в первую очередь способствует активному скоплению жира, предупреждает МедикФорум.

Пиво и коктейли. По мере прожитых лет организм все хуже метаболизирует алкоголь, что усиливает его вредное воздействие.

Конкретно пиво и коктейли среди всех видов алкоголя выделяются тем, что они наиболее сильно обезвоживают.

Если не хотите к 40 годам иметь морщинистую кожу, лучше откажитесь от этих напитков.

Трансжиры. Получаемые после специфической переработки дешевых растительных масел трансжиры значительно ускоряют старение кожи, делая ее более восприимчивой к ультрафиолету.

Типичный источник трансжиров - маргарин, который активно используется в недорогой выпечке и полуфабрикатах.

После 30 лет от этих продуктов лучше отказаться.

Колбаса. Хотите надолго сохранить молодость, красоту и здоровье? Тогда исключите из ежедневного рациона любые колбасные изделия.