Ср, 13.03.2019
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Гобземс попросил проверить сделки с недвижимостью, связанные с женой Кариньша

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Алдис Гобземс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Депутат оппозиции Алдис Гобземс обратился в правоохранительные органы с просьбой рассмотреть сделки с недвижимостью жены премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").

Кариньш упрёки опровергает. На прошлой неделе в социальной сети Facebook он опубликовал запись, где сообщил, что ранее ему принадлежала недвижимость в Риге на улице Сколас 2, которой длительное время управляла жена. Через время было решено, что недвижимость полностью перепишут на неё.

Гобземс просит проверить возможное отмывание денег и уклонения от уплаты налогов и подобных платежей. Его заявление адресовано руководителю Службы контроля Илзе Знотине, а копии были отправлены министру внутренних дел Сандису Гиргену (KPV LV), начальнику Службы государственной безопасности Нормунду Межвиетису и ряду других высокопоставленных должностных лиц.

В заявлении Гобземс высказал подозрение в том, что Анда Кариня была вовлечена в сделку с недвижимостью, которая была связана с каким-то офшором на Кипре. 

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