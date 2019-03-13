Гобземс попросил проверить сделки с недвижимостью, связанные с женой Кариньша

Депутат оппозиции Алдис Гобземс обратился в правоохранительные органы с просьбой рассмотреть сделки с недвижимостью жены премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").
Кариньш упрёки опровергает. На прошлой неделе в социальной сети Facebook он опубликовал запись, где сообщил, что ранее ему принадлежала недвижимость в Риге на улице Сколас 2, которой длительное время управляла жена. Через время было решено, что недвижимость полностью перепишут на неё.
Гобземс просит проверить возможное отмывание денег и уклонения от уплаты налогов и подобных платежей. Его заявление адресовано руководителю Службы контроля Илзе Знотине, а копии были отправлены министру внутренних дел Сандису Гиргену (KPV LV), начальнику Службы государственной безопасности Нормунду Межвиетису и ряду других высокопоставленных должностных лиц.
В заявлении Гобземс высказал подозрение в том, что Анда Кариня была вовлечена в сделку с недвижимостью, которая была связана с каким-то офшором на Кипре.