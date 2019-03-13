Гобземс попросил проверить сделки с недвижимостью, связанные с женой Кариньша

Кариньш упрёки опровергает. На прошлой неделе в социальной сети Facebook он опубликовал запись, где сообщил, что ранее ему принадлежала недвижимость в Риге на улице Сколас 2, которой длительное время управляла жена. Через время было решено, что недвижимость полностью перепишут на неё.