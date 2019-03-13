Стиль домашних питомцев: безумные хозяева превращают котов в динозавров!
Разнообразие тенденций и изменения в стиле наблюдаются не только среди людей, но и в мире животных, причем если речь идет о домашних питомцах, то инициаторами этих модных преображений становятся, как вы понимаете, их хозяева.
В соцсетях продолжает набирать популярность полюбившаяся кошатникам уже какое-то время назад "стрижка дино". Обладатели котов и кошечек превращают своих любимцев в динозавров и с гордостью демонстрируют результат преображения подписчикам. Забавно, конечно. Но для кого? Животных они спросили?..