Ср, 13.03.2019
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Стиль домашних питомцев: безумные хозяева превращают котов в динозавров!
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ФОТО: Instagram/mr_cheeto_meowstache

Разнообразие тенденций и изменения в стиле наблюдаются не только среди людей, но и в мире животных, причем если речь идет о домашних питомцах, то инициаторами этих модных преображений становятся, как вы понимаете, их хозяева.

В соцсетях продолжает набирать популярность полюбившаяся кошатникам уже какое-то время назад "стрижка дино". Обладатели котов и кошечек превращают своих любимцев в динозавров и с гордостью демонстрируют результат преображения подписчикам. Забавно, конечно. Но для кого? Животных они спросили?..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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