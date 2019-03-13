Вооруженные силы планируют крупную закупку на несколько десятков миллионов евро

Он отметил, что в настоящее время в распоряжении НВС имеется грузовой транспорт выпуска 40 лет назад и больше, и автопарку армии необходим регулярный ремонт.

Хотя Латвия несколько лет назад получила в дар от Норвегии более 100 грузовиков Scania 90-х годов выпуска, они уже находились в пользовании, кроме того, их недостаточно, чтобы в полной мере выполнять задачи вооруженных сил.

Точную сумму закупки государственный секретарь Минобороны не назвал, но подтвердил, что это будет несколько десятков миллионов евро. Договор планируется заключить на десять лет.