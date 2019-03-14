Гороскоп-предупреждение: знаки Зодиака - худшие жены и мужья

Худшие жены по знаку Зодиака

Овен. Эти дамы очень ценят свою свободу. Конечно, из Овнов получаются хорошие мамы, но брак - это не только связь дети-родители, но и любовные отношения. Овны горячи и прекрасны, но они не готовы идти на компромиссы. Супруга они могут подавлять, поскольку сила воли и характера у них просто недюжинная.

Телец. Тельцы - плохие жены, так как они слишком сосредоточены на себе. На первом месте стоит их счастье, а уже потом - счастье всех окружающих людей.

Тельцы не любят мужчин, которые пытаются их в чем-то ограничить. От таких они могут уйти даже в день свадьбы.

Это самые сложные женщины, с которыми трудно наладить контакт.

Дева. Если мужчины-Девы - эталон спокойствия и дипломатичности, то женщина-Дева - это тиран, который делает все именно так, как нужно ей самой. Большинство Дев настолько часто проявляют свою самодостаточность, что попросту отпугивают этим противоположный пол. Нередко мужчины, ослепленные красотой Дев, понимают, что вляпались в неприятности, слишком поздно.

Весы. Этим дамам нужно невероятно много внимания, без которого они будут сами не свои.

Они нередко заставляют своих мужчин ревновать, сами того не желая. Большинству представителей сильного пола это не по нраву,

поэтому Весы сложно назвать хорошей кандидатурой на роль супруги. Это верные и красивые женщины, но они никогда не будут против чужого внимания.

Стрелец. Стрельцы - хорошие жены, но только в самом начале отношений. Как говорится, чем дальше в лес - тем больше дров. Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, по мнению экспертов dailyhoro.ru, не умеют противостоять своим желаниям, поэтому не считаются с мужьями. Они эгоистичны, а эгоизм разрушает любовь.

Худшие мужья по знаку Зодиака

Близнецы. Представители этого знака очень ветрены, поэтому брак с ними нельзя считать идеальным. Женщине придется мириться с тем, что

рано или поздно она станет для Близнецов вторым номером. Первое по важности место займет работа, хобби или даже другая женщина.

Лев. Львы - одни из самых привлекательных мужчин по знаку Зодиака. В них легко влюбиться, но в качестве мужа они не самые лучшие. Из Львов нередко получаются тираны или манипуляторы. К сожалению, узнать точно, будет ли конкретный Лев таким сложным в общении, невозможно. Придется действовать вслепую, доверившись надежде.

Козерог. Козероги - это недотроги, скрытные мужчины. Их скрытность после свадьбы никуда не уходит. Зачастую бывает так, что

женщины, которые живут с ними бок о бок несколько лет или даже десятков лет, все равно не знают их истинного характера.

Нужно отдать Козерогам должное - секреты они хранить умеют, но и о своих личных секретах никогда не расскажут, кем бы вы им ни приходились.

Водолей. Водолеи - типичные ревнивцы, собственники и манипуляторы. С ними хорошо дружить, хорошо общаться и тем более работать. На роль мужа они подходят только с точки зрения ответственности, но даже в этом направлении не все благополучно, ведь Водолеи склонны к изменам.

Рыбы. Рыбы - люди с тонкой душевной организацией, как бы сильно они ни пытались это скрыть.

Им нужно постоянно поддерживать свое самолюбие, поэтому со временем они могут начать изменять. Также они весьма самолюбивы и эгоистичны,