Генерал США: Следующей жертвой России может стать Одесса

"Я надеюсь, что ошибаюсь, но существует такая траектория, и когда я прислушиваюсь к тому, что делает Китай, когда прислушиваюсь к тому, что говорят китайские коммунистические лидеры, то знаю, что здесь вполне может быть конфликт", - сказал генерал.