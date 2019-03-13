Генерал США: Следующей жертвой России может стать Одесса

На данный момент в Черноморском регионе Россия совершают наибольшую агрессию и если ее не остановят, то следующими могут оккупировать Одессу, предупредил бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, сообщает чешский телеканал ČTK.
Он считает, что недостаточная сплоченность союзных сил в Европе побуждает Россию к агрессии. Поэтому генерал думает, что нужно наращивать возможности НАТО в Черноморском регионе, откуда исходит серьезная угроза.
"Это область, где Россия осуществляет самую большую и самую сильную агрессию. Если Запад не сделает ничего с аннексией Крыма, вполне возможно, что Одесса будет следующим городом, который будет оккупированным, и наконец, возможно, также Румыния", – говорит Ходжес.
Генерал сказал, что для успеха Альянса необходимо четко понимать угрозу, с которой он сталкивается.
Что касается Китая, то генерал не исключил возможности войны с этой страной в ближайшие десять лет.
"Я надеюсь, что ошибаюсь, но существует такая траектория, и когда я прислушиваюсь к тому, что делает Китай, когда прислушиваюсь к тому, что говорят китайские коммунистические лидеры, то знаю, что здесь вполне может быть конфликт", - сказал генерал.
По словам Ходжеса, США "нуждается в союзниках из Европы, Канады и Австралии, а НАТО следует продемонстрировать свою силу России".