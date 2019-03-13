Экс-глава предвыборного штаба Трампа получил новый тюремный срок

"Подзащитный не является общественным врагом номер один, однако он и не жертва", - сказала окружной судья Эйми Берман Джексон, оглашая приговор. Она отметила, что республиканский лоббист-ветеран не продемонстрировал особого раскаяния и неоднократно давал следствию ложные показания, передает Deutsche Welle.

Приговор означает, что 69-летнему Манафорту нужно будет провести в тюрьме семь с половиной лет.

Как сообщается, Манафорт во время слушаний извинился за свои действия и просил о снисхождении. За эти обвинения он мог получить максимум 10 лет тюрьмы.

Обвинения против Пола Манафорта были связаны с его лоббистской работой на пророссийских политиков в Украине. Он признал себя виновным и первоначально выразил готовность сотрудничать со спецпрокурором, расследующим предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. Однако, по заключению суда, Манафорт дал следствию ложные показания и тем самым нарушил условия соглашения о смягчении приговора.