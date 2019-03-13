Парламент Британии запретил выходить из ЕС без соглашения

Против выхода без соглашения проголосовали 312 депутатов, а поддержали эту возможность 308.

Депутаты проголосовали за поправки, которые полностью исключают выход Британии из ЕС без ссоглашения.

Итог голосования ожидался многими: большинство депутатов и членов правительства, считают, что выход из ЕС несет угрозу для экономики страны.

Накануне парламент во второй раз отверг проект соглашения о выходе, составленный правительством Терезы Мэй и Евросоюзом.

В четверг в Палате общин планируют провести голосование чтобы отсрочить Brexit..

Ответ на просьбу может быть получен 21-22 марта, когда пройдёт саммит ЕС.

Возможно к тому времени нужное число депутатов Палаты общин поддастся - и проект пройдет.

В этом случае Британия формально выйдет из ЕС, но фактически многое останется как было, так как по соглашению тут же начнется переходный период до конца 2020 года.