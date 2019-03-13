Чт, 14.03.2019
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Парламент Британии запретил выходить из ЕС без соглашения
Правительство Мэй проиграло еще раз...

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Тереза Мэй

ФОТО: Reuters/ScanPix

Парламент Великобритании в среду с минимальным перевесом проголосовал против выхода из Евросоюза (ЕС) без соглашения, сообщает BBC.

Против выхода без соглашения проголосовали 312 депутатов, а поддержали эту возможность 308.

Депутаты проголосовали за поправки, которые полностью исключают выход Британии из ЕС без ссоглашения.

Итог голосования ожидался многими: большинство депутатов и членов правительства, считают, что выход из ЕС несет угрозу для экономики страны.

Накануне парламент во второй раз отверг проект соглашения о выходе, составленный правительством Терезы Мэй и Евросоюзом.

В четверг в Палате общин планируют провести голосование чтобы отсрочить Brexit..

Ответ на просьбу может быть получен 21-22 марта, когда пройдёт саммит ЕС.

Возможно к тому времени нужное число депутатов Палаты общин поддастся - и проект пройдет.

В этом случае Британия формально выйдет из ЕС, но фактически многое останется как было, так как по соглашению тут же начнется переходный период до конца 2020 года.

На это время Британия лишается представительства и права голоса в ЕС, однако сохраняет все прочие права и обязанности члена ЕС.

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