Кубок Гагарина: Московское "Динамо" без шансов уступило ЦСКА. Индрашис отдал голевую

ЦСКА - Динамо Москва

В первом матче серии московские "армейцы" уверенно обыграли московское "Динамо" со счётом 4:1.

"ЦСКА" вышел вперёд уже на 4-й минуте благодаря голу Кирилла Капризова. В конце первого периода Михаил Григоренко укрепил преимущество "армейцев". После перерыва "Динамо" удалось отыграть одну шайбу благодаря Михалу Чайковски (голевая передача на счету Микса Индрашиса), но вскоре Линден Вей вновь увеличил отрыв, а в третьем периоде Никита Нестеров забил четвёртую шайбу в ворота "Динамо" и установил окончательный счёт в матче.

Таким образом, "ЦСКА" повёл в серии до четырёх побед со счётом 1:0. Следующая игра состоится 15 марта.

СКА - Локомотив

Питерские "армейцы" также сегодня одержали победу, но менее уверенную - СКА оказался сильнее ярославского "Локомотива" и отпраздновал победу с минимальным счётом 1:0.

Единственная шайба в этом матче была заброшена на 7-й минуте третьего периода благодаря Давиду Рундбладу, который реализовал численное большинство после удаления Максима Осипова. Следующий матч состоится 15 марта в Санкт-Петербурге.