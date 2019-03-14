"Ливерпуль" обыграл на выезде "Баварию". Месси сделал дубль

Барселона - Лион 5:1

В первом матче "Барселона" к удивлению многих не смогла обыграть "Лион" на выезде. Французы отчаянно защищались и сумели сохранить свои ворота на замке.

С первых минут стало понятно, в каком духе будет игра - "Лион" плотно в защите, а "Барселона" в атаке на всю катушку. Вряд ли кто-то ожидал, что будет иначе. Уже на 17-й минуте защита французов не выдержала и сфолила на Луисе Суаресе в собственной штрафной. К "точке" подошёл Лионель Месси, который филигранно исполнил 11-метровый и вывел "Барсу" вперёд.

К 30-й минуте матча владение мячом было 75% на 25% в пользу каталонской команды. Эти подавляющие цифры удалось воплотить в гол, который снова "заработал" Суарес. Уругваец ворвался в штрафную, выкатил мяч на Филиппе Коутинью, который отправил мяч в пустые ворота. 2:0 и команды отправились на перерыв, хотя можно было и закончить матч, так как интрига умерла слишком быстро.

Возродить её на короткое время удалось Люке Тусару, который на 58-й минуте завершил многоходовочку после розыгрыша углового. После этого французы продержались 20 минут, а потом "рассыпались" и пропустили три мяча в течении 8 минут - Месси, Пике и Дембеле "похоронили" надежды гостей и уверенно вывели "Барселону" в четвертьфинал.

Бавария - Ливерпуль 1:3

Первый матч между командами закончился безголевой ничьей. "Бавария" в Англии выглядела бледной тенью самой себя и непонятно, как "Ливерпуль" не дожал немецкий клуб.

В начале ответной встречи мюнхенцы владели инициативой, но им не хватало ударов. В целом до середины первого периода матч проходил в спокойном и невысоком темпе. Несмотря на владение мячом, счёт в матче открыли гости. Матип забросил мяч к штрафной, Садио Мане принял его, развернулся перед вышедшим из ворот Нойером и пробил практически в пустые - красота!

На 39-й минуте "Бавария" сумела сравнять, а помог им в этом Жоэль Матип, который срезал мяч в собственные ворота после прострела Гнабри.

Во втором тайме "Бавария", как ни странно, не особо шла вперёд, а всё больше перепасовывалась в центре поля. Выглядело это как минимум странно, ведь именно немцам необходимо было забивать.

На 69-й минуте Вирджил Ван Дейк выпрыгнул выше всех и замкнул подачу с углового. Теперь "Баварии" нужно было забивать два, а учитывая как играли немцы - это было невозможно.

Так и вышло. На 84-й минуте Садио Мане оформил дубль и поставил крест на мечтах "Баварии" о следующем раунде плей-офф. Кстати, мюнхенцы не смогли преодолеть барьер 1/8 финала впервые за 8 лет. И ещё один интересный факт: половина команд в четвертьфинале Лиги чемпионов - это представители Английской Премьер Лиги. Когда такое было в последний раз?