Чт, 14.03.2019
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"Чувствую себя сильнее". Порзиньгис провёл первую полноценную тренировку

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Кристап Порзиньгис

ФОТО: www.mavs.com

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис провёл первую полноценную тренировку за свою новую команду "Даллас". Спортсмен рад, что смог вернуться к физическим тренировкам.

Порзиньгис продолжает приходить в себя после тяжёлой травмы колена, которую он получил в феврале 2018 года. За это время латвийский баскетболист успел сменить команду и перешёл из "Нью-Йорк Никс" в "Даллас".

Скорее всего, в этом сезоне Порзиньгис не сыграет. "Далласу" в регулярном чемпионате НБА осталось провести всего 15 матчей. В среду, 13 марта, Кристап провёл первую полноценную тренировку со своим новым клубом.

"Да, были броски, которые пролетели мимо корзины, но на площадке я чувствовал себя хорошо и комфортно. Чем больше я буду играть, тем больше бросков будет достигать цели. Я очень рад, что наконец могу делать что-то физически", - сказал спортсмен.

"После моей последней игры прошло уже почти 13 месяцев. Сегодня я насладился тем, что по-настоящему люблю. Я чувствую себя сильнее, хорошо двигаюсь. Конечно, мне бы хотелось вернуться в игру уже в этом сезоне, но сейчас мы об этом не думаем. Идём шаг за шагом". 

Успехам Кристапа Порзиньгиса рад и главный тренер "Далласа" Рик Карлайл, который отметил, что во время первой тренировки у игрока не было никаких проблем и его прогресс после выздоровления продолжается.

"Он у нас около шести недель. Процесс реабилитации прошёл очень хорошо и это был всего лишь следующий логичный шаг", - сказал Карлайл.

"Даллас" с 27 победами в 67 матчах занимает 14 место в Западной конференции и не претендует на попадание в плей-офф.

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