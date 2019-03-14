Роналду достиг отметки в 700 голов за карьеру. Только 5 игроков забили больше

34-летний Роналду на этой неделе оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико". Три гола португальца принесли туринскому "Ювентусу" не только победу, но и выход в четвертьфинал.

Для самого португальца эти три гола стали 698, 699 и 700 за карьеру. Для этой отметки Роналду потребовалось сыграть 987 матчей на профессиональном уровне.

В списке лучших бомбардиров за всю историю находится всего пять игроков: Йозеф Бицан (805 голов), Ромарио (772), Пеле (767), Ференц Пушкаш (746) и Герд Мюллер (735).

Cristiano Ronaldo became the 6th player ever to score 700 official goals after Pele, Gerd Muller, Puskas, Romario, and Josef Bican. 🐐 pic.twitter.com/NYbNFQlNHw — TDI (@TheDarklnvader) March 13, 2019