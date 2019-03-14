В Boeing призвали остановить полеты всех 737 MAX

Корпорация Boeing поддержала решение властей США о временном запрете на полеты самолетов типа 737 MAX, при этом подчеркнув, что уверена в их безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте компании."В Boeing по-прежнему полностью уверены в безопасности самолетов 737 MAX", − указано в заявлении.

В компании признали, что после консультаций с Федеральным авиационным агентством (FAA), Национальным советом по безопасности на транспорте (NTSB), авиационными властями и их клиентами по всему миру вынуждены были рекомендовать приземлить весь парк 737 MAX из 371 машин.

Как мы уже сообщали, в связи с произошедшими в последнее время авиакатастрофами, Европейское управление безопасности авиации (EASA) во вторник, 12 марта, сообщило, что закрывает воздушное пространство Евросоюза для авиалайнеров Boeing 737 MAX.

В свою очередь, во вторник вечером из Вильнюсского аэропорта не вылетел на Мадейру самолет недавно запрещенной в ЕС модели Boeing 737 MAX 8.