Россию как рынок сбыта латвийских молочных продуктов заменили другие страны

Экспорт молока достиг того объема, который был до установления российского эмбарго, и Россию как крупнейший в свое время рынок сбыта молочных продуктов заменили другие страны, заявил в интервью агентству ЛЕТА член правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, руководитель молочной группы СССО Гунтис Гутманис.
"В данный момент мы уже достигли того объема экспорта, который был до эмбарго. Однако рядом по-прежнему огромный рынок, на котором мы не можем продавать свою продукцию. В этом смысле влияние есть и будет, но в принципе мы нашли замену этому рынку", - сказал Гутманис.
По его словам, на латвийскую молочную отрасль может повлиять выход Великобритании из ЕС. "В Европе все рынки связаны. Если немцы перестанут продавать британцам, то они будут искать другие рынки сбыта или оставят продукцию на своем рынке, с которого будем вытеснены мы как не местные. Но пока я не верю ни одному прогнозу, потому что все они как пальцем в небе написаны", - сказал Гутманис.
По его словам, долгосрочные договоры латвийские крестьяне заключают редко. Такую практику пыталось ввести предприятие "Latvijas piens", но она не стала популярной. "Как говорят переработчики, крестьянам нравится играть, как в казино. Если цена высокая, можно заработать и искать следующего, которому снова можно продать по более высокой цене. Когда цена падает, мы в проигрыше, потому что нет долгосрочного договора", - сказал Гутманис.
По его словам, в молочной отрасли развивается кооперация - кооперативы скупают молоко, чтобы поставлять его переработчикам. Однако есть и фермеры, которые сами продают продукцию конкретным перерабатывающим предприятиям. С точки зрения логистики было бы выгоднее, если бы кооперативов было меньше - по одному в каждом регионе, а не как сейчас, когда "по одной сельской дороге едут пять разных молоковозов".