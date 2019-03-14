Россию как рынок сбыта латвийских молочных продуктов заменили другие страны

"В данный момент мы уже достигли того объема экспорта, который был до эмбарго. Однако рядом по-прежнему огромный рынок, на котором мы не можем продавать свою продукцию. В этом смысле влияние есть и будет, но в принципе мы нашли замену этому рынку", - сказал Гутманис.

По его словам, на латвийскую молочную отрасль может повлиять выход Великобритании из ЕС. "В Европе все рынки связаны. Если немцы перестанут продавать британцам, то они будут искать другие рынки сбыта или оставят продукцию на своем рынке, с которого будем вытеснены мы как не местные. Но пока я не верю ни одному прогнозу, потому что все они как пальцем в небе написаны", - сказал Гутманис.

По его словам, долгосрочные договоры латвийские крестьяне заключают редко. Такую практику пыталось ввести предприятие "Latvijas piens", но она не стала популярной. "Как говорят переработчики, крестьянам нравится играть, как в казино. Если цена высокая, можно заработать и искать следующего, которому снова можно продать по более высокой цене. Когда цена падает, мы в проигрыше, потому что нет долгосрочного договора", - сказал Гутманис.