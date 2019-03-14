В реках Латвии ожидается подъем уровня воды

В первой половине недели уровень воды в реках Латвии в основном понижался, но с наступлением тепла ожидается его небольшой подъем, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Быстрее всего уровень воды упал в Большой Югле возле Закюмуйжи - более чем на метр. В Даугаве с начала марта уровень воды повышается, но остается ниже, чем обычно весной.
Реки в основном свободны ото льда. Температура воды в реках, озерах и в море составляет 0..+3.
На большей части страны нет равномерного снежного покрова. С таянием снега и дождями в ближайшие дни уровень воды в реках немного поднимется.