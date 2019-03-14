Посмотри: Восстановлена видеозапись первого взрыва атомной бомбы

"Команда проекта Манхеттен нервно смотрела, как над пустыней Нью-Мексико взрывается бомба. Контрольные башни утонули в пыли, а асфальт вокруг башни буквально скрутился, обнажив песок. Через несколько секунд после взрыва последовала огромная ударная волна, которую дополнила жара, надвигающаяся из пустыни. Никто не мог увидеть радиацию, появившуюся в результате взрыва, однако все знали, что она там есть. Удар был таким сильным, что железный контейнер Jumbo, специально размещенный в полумиле от места взрыва, перевернулся. Пока вокруг раскрывались оранжевые и желтые огненные шары, в небо поднялся второй столб взрыва и вскоре принял грибовидную форму".