Посмотри: Восстановлена видеозапись первого взрыва атомной бомбы

74 года назад в пустыне Нью-Мексико эпическим взрывом был начат новый век в истории человечества, в частности, в рамках Манхеттенского проекта была испытана первая атомная бомба Trinity. Сейчас эксперты восстановили видео, на котом во всей красе можно наблюдать разрушительную силу атомной бомбы.
Видео опубликовано на YouTube-канале atomcentral, на котором уже ранее публиковались интересные видеоматериалы о ядерном оружии, к примеру, ядерные испытания, процесс изготовления ракет и интервью с учеными. Многие из опубликованных видео авто канала восстановил.
На самом новом видео канала зритель можно посмотреть первое испытание ядерной бомбы в истории.
Испытание Trinity состоялось 16 июля 1945 года в 5:30 с утра. В сообщении департамента энергии сказано:
"Команда проекта Манхеттен нервно смотрела, как над пустыней Нью-Мексико взрывается бомба. Контрольные башни утонули в пыли, а асфальт вокруг башни буквально скрутился, обнажив песок. Через несколько секунд после взрыва последовала огромная ударная волна, которую дополнила жара, надвигающаяся из пустыни. Никто не мог увидеть радиацию, появившуюся в результате взрыва, однако все знали, что она там есть. Удар был таким сильным, что железный контейнер Jumbo, специально размещенный в полумиле от места взрыва, перевернулся. Пока вокруг раскрывались оранжевые и желтые огненные шары, в небо поднялся второй столб взрыва и вскоре принял грибовидную форму".
Главный физик атомной бомбы Роберт Опенхеймер после испытания процитировал строчку из индийской эпической поэмы "Бхагавадгита": "Теперь я стал смертью, уничтожителем всего мира".