СГД может быть довольна: с начала года налогов собрано больше, чем планировалось

Поступления от НДС за два месяца составили 403,799 млн евро, что на 4,9% больше плана и на 14% больше, чем годом ранее. Возврат НДС в январе-феврале составил 196,2 млн евро, что на 6,78 млн евро или 3,6% больше, чем в первые два месяца прошлого года.

Обязательных взносов социального страхования за два месяца внесено на 542,834 млн евро, что на 7,5% больше плана и на 14,1% больше, чем в январе-феврале 2018 года. Поступления от подоходного налога с населения составили 299,473 млн евро, что на 9,7% больше плана и на 8,5% больше, чем годом ранее.