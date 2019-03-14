СГД может быть довольна: с начала года налогов собрано больше, чем планировалось

Служба государственных доходов (СГД) за два месяца этого года собрала в бюджет налогов на 1,493 млрд евро, что на 70,874 млн евро или 5% больше, чем планировалось, сообщает СГД.
По сравнению с январем-февралем 2018 года администрируемые СГД поступления бюджета выросли на 86,768 млн евро или 6,2%.
Поступления от НДС за два месяца составили 403,799 млн евро, что на 4,9% больше плана и на 14% больше, чем годом ранее. Возврат НДС в январе-феврале составил 196,2 млн евро, что на 6,78 млн евро или 3,6% больше, чем в первые два месяца прошлого года.
Обязательных взносов социального страхования за два месяца внесено на 542,834 млн евро, что на 7,5% больше плана и на 14,1% больше, чем в январе-феврале 2018 года. Поступления от подоходного налога с населения составили 299,473 млн евро, что на 9,7% больше плана и на 8,5% больше, чем годом ранее.
За два месяца подоходного налога с населения возвращено на 9,36 млн евро, что на 1,35 млн евро или 16,9% больше, чем годом ранее.
Поступления от акцизного налога за два месяца составили 168,552 млн евро, что на 1% больше плана.