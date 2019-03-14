В Риге из-за подозрительных предметов эвакуировали людей и перекрыли улицу

В 7:30 полиция получила информацию, что на ул. Лабораторияс находятся подозрительные предметы. Полиция проводит проверку, жители близлежащих домов эвакуированы.

Кроме того, полиция закрыла движение на участке у. Лабораторияс от Звайгжню до Варну.

Напомним, в среду, 13 марта, в 12:30 был получен сигнал об обнаружении в Риге, на улице Дарзциема, снаряда времен войны.

В целях безопасности из близлежащих домов были эвакуированы люди, ожидается прибытие саперов.

Также было закрыто движение на улице Дарзциема, на участке от улицы Пилдас до улицы Резекнес.