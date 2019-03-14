Metoo по-русски: Вика Цыганова обвинила Кобзона в домогательствах

В интервью для издания "Экспресс газета" Цыганова рассказала о том, что певец делал ей двусмысленные намеки. Но после ее отказа, Кобзон стал к ней очень холоден и несколько лет ее игнорировал.

"Отказалась колыбельную ему на ночь исполнить. Во время гастролей по одному нефтяному региону приглашал к себе вечером в номер. Стучал в стеночку даже. А я вот не пришла… Обиделся человек", - объяснила певица.

Муж артистки Вадим рассказал, что в последние годы популярность Цыгановой значительно упала. Он пояснил, что ей просто не дают нормально работать.

Супруг певицы вспомнил страшные подробности их 90-х, когда Вике впервые предложили участвовать в конкурсе "Евровидение".

"Да-да, впервые от России его получила именно Вика. И тут началось! "А давайте устроим конкурс ради рекламы!" — предложили нам на ТВ. Заверили, что это просто шоу, поедет все равно Вика. Потом попросили заменить песню… Я чувствую, отжимают нас", - рассказал он.

Самый ужас начался после того, как желание принять участие в шоу выразила Азиза.

"Ночью мне стали названивать бандиты. Угрожал по телефону Игорь Малахов, любовник и телохранитель Азизы. Когда же нами в интервью музыкальному критику Мише Марголису было сказано, что Вику пригласили напрямую безо всяких конкурсов, ему позвонили и пообещали отрубить голову. Что в 93-м году вовсе не выглядело пустой болтовней", - признается он.

Потом номер Вики Цыгановой просто вырезали из телезаписи.

"Поехала на "Евровидение" в результате певица Юдифь. А Вике на пике славы перекрыли кислород. Ее стали вырезать из всех концертов", - объяснил Вадим.