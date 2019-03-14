Metoo по-русски: Вика Цыганова обвинила Кобзона в домогательствах

Российская певица Вика Цыганова вспомнила о приставаниях со стороны народного артиста России Иосифа Кобзона, который скончался в 2018 году. Звезда утверждает, что во время гастролей исполнитель приглашал ее к себе в номер, но она ему отказала. Об этом пишет Gazeta.ru.
В интервью для издания "Экспресс газета" Цыганова рассказала о том, что певец делал ей двусмысленные намеки. Но после ее отказа, Кобзон стал к ней очень холоден и несколько лет ее игнорировал.
"Отказалась колыбельную ему на ночь исполнить. Во время гастролей по одному нефтяному региону приглашал к себе вечером в номер. Стучал в стеночку даже. А я вот не пришла… Обиделся человек", - объяснила певица.
Муж артистки Вадим рассказал, что в последние годы популярность Цыгановой значительно упала. Он пояснил, что ей просто не дают нормально работать.
Супруг певицы вспомнил страшные подробности их 90-х, когда Вике впервые предложили участвовать в конкурсе "Евровидение".
"Да-да, впервые от России его получила именно Вика. И тут началось! "А давайте устроим конкурс ради рекламы!" — предложили нам на ТВ. Заверили, что это просто шоу, поедет все равно Вика. Потом попросили заменить песню… Я чувствую, отжимают нас", - рассказал он.
Самый ужас начался после того, как желание принять участие в шоу выразила Азиза.
"Ночью мне стали названивать бандиты. Угрожал по телефону Игорь Малахов, любовник и телохранитель Азизы. Когда же нами в интервью музыкальному критику Мише Марголису было сказано, что Вику пригласили напрямую безо всяких конкурсов, ему позвонили и пообещали отрубить голову. Что в 93-м году вовсе не выглядело пустой болтовней", - признается он.
«Танго-креминале», так называется эта удивительная песня, её сделал конечно маэстро Фио, сколько в этой песне ВСЕГО...судьбы и жизни людей ,которые прошли ужасы и хаос 90-х...это были лихие времена, не все устояли...,сегодня так небрежно и брезгливо кидают в лицо «звезда 90-х..»,да!!!Да!Дв!!!Я уверена , что мои песни хоть не много помогали , от намыленной мокрой петли, они несли позитив, и радость✌️😘Меня постоянно упрекают «Водкой»,а кто?....Кто спаивал народ левым спиртом, от которого люди слепли и умирали, Кто? Грабил целые города-заводы, кто развязывал войны на Кавтазе?...Мы все это уже знаем и осмыслили,я всегда пела для своего народа и в печали ив радости, комуэто не нравиться не приходите ко мне, вам здесь нечего делать!А кто со мной , Слава Богу за дружбу!!✌️✌️✌️✌️✌️😍
Потом номер Вики Цыгановой просто вырезали из телезаписи.
"Поехала на "Евровидение" в результате певица Юдифь. А Вике на пике славы перекрыли кислород. Ее стали вырезать из всех концертов", - объяснил Вадим.
Напомним, в октябре прошлого года советская актриса Наталья Варлей также рассказала о домогательствах на съемочной площадке от режиссера Леонида Гайдая.