Metoo по-русски: Вика Цыганова обвинила Кобзона в домогательствах

«Танго-креминале», так называется эта удивительная песня, её сделал конечно маэстро Фио, сколько в этой песне ВСЕГО...судьбы и жизни людей ,которые прошли ужасы и хаос 90-х...это были лихие времена, не все устояли...,сегодня так небрежно и брезгливо кидают в лицо «звезда 90-х..»,да!!!Да!Дв!!!Я уверена , что мои песни хоть не много помогали , от намыленной мокрой петли, они несли позитив, и радость✌️😘Меня постоянно упрекают «Водкой»,а кто?....Кто спаивал народ левым спиртом, от которого люди слепли и умирали, Кто? Грабил целые города-заводы, кто развязывал войны на Кавтазе?...Мы все это уже знаем и осмыслили,я всегда пела для своего народа и в печали ив радости, комуэто не нравиться не приходите ко мне, вам здесь нечего делать!А кто со мной , Слава Богу за дружбу!!✌️✌️✌️✌️✌️😍

