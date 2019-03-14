Глава Госслужбы безопасности: хорошо подумайте, прежде чем покупать продукцию Huawei

"Хочу посоветовать людям со скепсисом относиться к разным IT-технологиям, а также к их производителям, у которых неоднозначная репутация в ЕС и НАТО. К компаниям, которые подозреваются в том, что созданные ими продукты могут быть использованы для кибер-преследований и шпионажа или каким то образом задеть права человека", - указал Межвиетс.