Чт, 14.03.2019
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Глава Госслужбы безопасности: хорошо подумайте, прежде чем покупать продукцию Huawei

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ФОТО: Pixabay

Частным лицам и предприятиям необходимо тщательно взвесить решение приобрести продукцию китайского предприятия Huawei - об этом в интервью передаче "Утренняя панорама" заявил руководитель Государственной службы безопасности Нормундс Межвиетс.

Он указал что все три, отвечающие за госбезопасность страны, ведомства ситуацию анализируют.

 "Хочу посоветовать людям со скепсисом относиться к разным IT-технологиям, а также к их производителям, у которых неоднозначная репутация в ЕС и НАТО. К компаниям, которые подозреваются в том, что созданные ими продукты могут быть использованы для кибер-преследований и шпионажа или каким то образом задеть права человека", - указал Межвиетс. 

Напомним, что США и другие страны ограничили использовании технологий Huawei главным образом в инфраструктуре телекоммуникаций, указав, что эта компания может быть близка с правительством Китая и продукция может использоваться для несанкционированного получения информации.

Компания Huawei с этими обвинениями категорически не соглашается. 

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