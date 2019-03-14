Межвиетс: хорошо подумайте, прежде чем покупать продукцию Huawei

Частным лицам и предприятиям необходимо тщательно взвесить решение приобрести продукцию китайского предприятия Huawei - об этом в интервью передаче "Утренняя панорама" заявил руководитель Государственной службы безопасности Нормундс Межвиетс.
Он указал что все три, отвечающие за госбезопасность страны, ведомства ситуацию анализируют.
"Хочу посоветовать людям со скепсисом относиться к разным IT-технологиям, а также к их производителям, у которых неоднозначная репутация в ЕС и НАТО. К компаниям, которые подозреваются в том, что созданные ими продукты могут быть использованы для кибер-преследований и шпионажа или каким то образом задеть права человека", - указал Межвиетс.
Напомним, что США и другие страны ограничили использовании технологий Huawei главным образом в инфраструктуре телекоммуникаций, указав, что эта компания может быть близка с правительством Китая и продукция может использоваться для несанкционированного получения информации.
Компания Huawei с этими обвинениями категорически не соглашается.