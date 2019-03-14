В Елгаве начался пожар на территории бывшего завода RAF

В Пожарно-спасательной службе агентству ЛЕТА рассказали, что на ул. Авиацияс открытым пламенем горит одноэтажное производственное здание. На месте происшествия уже работают три автоцистерны-автоподъемника. В пути находятся еще три бригады. Всего в тушении пожара принимает участие 21 пожарный.