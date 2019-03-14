Чт, 14.03.2019
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В Елгаве произошел пожар на территории бывшего завода RAF
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ФОТО: Ekrānšāviņš

Утром в четверг, 14 марта, в индустриальном парке NP Jelgavas biznesa parks на производственной территории в Елгаве произошел пожар на производстве.

В Пожарно-спасательной службе агентству LETA рассказали, что на ул. Авиацияс открытым пламенем горит одноэтажное производственное здание. На месте происшествия уже работали больше 20 пожарных и семь единиц спецтехники.

ГПСС указывает, что возгорание квалифицировано как пожар повышенной опасности, так как оно охватило большую площадь. Работы по тушению осложняли дождь и ветер.

Пожар начался на территории бывшего завода RAF. Ближайшие улицы оказались задымлены.

Как рассказала председатель обслуживающей индустриальный парк компании NP Properties Элита Моисея, загорелось производство арендатора, однако более подробную информацию она сможет дать лишь после окончания работ.

В данный момент пожар локализован.

Галерея: Пожар в индустриальном парке в Елгаве

NP Jelgavas biznesa parks - один из крупнейших в Латвии индустриальных парков общей площадью 23 га.

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