Чт, 14.03.2019
Я не говорю, что Ушаков в чем-то виноват, но снятие его с должности держателя долей капитала Rīgas satiksme снизило бы риски репутации. Анрийс Матисс, бывший временный глава Rīgas satiksme

В Риге выступит украинская сенсация - Kazka

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

KAZKA

ФОТО: скриншот видео

16 марта в клубе Studio 69 выступит украинская сенсация и "Прорыв года" - танцевальная группа Kazka. 

Kazka ( в переводе с укр. "казка" — сказка) - это музыкальная группа с Украины, исполняющая поп с элементами электро-фолка.

Коллектив создан в 2017 году, но вокалистка Александра Зарицкая свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш уже успели стать первой украиноязычной группой, попавшей во всемирный чарт SHAZAM.

На данный момент Kazka является рекордсменом среди украинских артистов в YouTube.

Песни группы уже возглавили музыкальные рейтинги во многих странах, среди которых не только Украина, но Латвия, Россия, Болгария, Армения, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Колумбия и многие другие. 

Самой популярной по прослушиванию стала композиция "Плакала".

Коллектив также принимал участие в Национальном отборе на "Евровидение-2019", После отказа Maruv принять участие в "Евровидении", было предложено отправить Kazka, но и они отказались. 

Начало концерта в 22:00. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ