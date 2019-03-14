В Риге выступит украинская сенсация - Kazka

Kazka ( в переводе с укр. "казка" — сказка) - это музыкальная группа с Украины, исполняющая поп с элементами электро-фолка.

Коллектив создан в 2017 году, но вокалистка Александра Зарицкая свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш уже успели стать первой украиноязычной группой, попавшей во всемирный чарт SHAZAM.

На данный момент Kazka является рекордсменом среди украинских артистов в YouTube.

Песни группы уже возглавили музыкальные рейтинги во многих странах, среди которых не только Украина, но Латвия, Россия, Болгария, Армения, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Колумбия и многие другие.

Самой популярной по прослушиванию стала композиция "Плакала".

Коллектив также принимал участие в Национальном отборе на "Евровидение-2019", После отказа Maruv принять участие в "Евровидении", было предложено отправить Kazka, но и они отказались.