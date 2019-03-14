В рижских маршрутках проводят опрос, нужны ли они вообще

В опрос включены такие вопросы как: "Если закроют маршруты Rīgas mikroautobusu satiksme, в который действуют скидки Рижской думы, продолжите ли вы использовать общественный транспорт?", "Будете ли вы использовать услуги экспресс-бусов, если билет будет стоить дороже чем в общественном транспорте Rīgas satiksme и т.д.

Напомним, новый председатель правления Rīgas Satiksme (RS) Эрнестс Саулитис готов полностью разорвать договор с предприятием Rīgas mikroautobusu satiksmе (RMS), если KNAB докажет противозаконные действия, в результате которых предприятию были нанесены финансовые потери.

Полагаясь на то, что KNAB начало расследование, Саулитис указал: "Мы может полностью отказаться от услуг RMS, если будет зафиксировано, что договор был заключен в результате коррупционной сделки. Если окажется, что фигурируют внесенные взятки, будем вынуждены искать нового перевозчика пассажиров".