В рижских маршрутках проводят опрос, нужны ли они вообще

В микроавтобусах Риги проводят опрос, чтобы выяснить, продолжат ли клиенты Rīgas mikroautobusu satiksme использовать общественный транспорт, если на конкретном маршруте больше не будут курсировать "бусики", а только транспорт Rīgas satiksme, сообщает агентство ЛЕТА.
В опрос включены такие вопросы как: "Если закроют маршруты Rīgas mikroautobusu satiksme, в который действуют скидки Рижской думы, продолжите ли вы использовать общественный транспорт?", "Будете ли вы использовать услуги экспресс-бусов, если билет будет стоить дороже чем в общественном транспорте Rīgas satiksme и т.д.
Напомним, новый председатель правления Rīgas Satiksme (RS) Эрнестс Саулитис готов полностью разорвать договор с предприятием Rīgas mikroautobusu satiksmе (RMS), если KNAB докажет противозаконные действия, в результате которых предприятию были нанесены финансовые потери.
Полагаясь на то, что KNAB начало расследование, Саулитис указал: "Мы может полностью отказаться от услуг RMS, если будет зафиксировано, что договор был заключен в результате коррупционной сделки. Если окажется, что фигурируют внесенные взятки, будем вынуждены искать нового перевозчика пассажиров".
По словам Саулитиса, после анализа уже в грядущую среду будет понятно, какие маршруты микроавтобусов придется закрыть в целях экономии муниципальных денег. Скорее всего, это будет от 8 до 13 маршрутов, по которым курсируют маршрутки и при этом они дублируются с троллейбусами и автобусами RS.