Видео: В Англии футболист исполнил "худший пенальти в истории"

В матче 37 тура Чемпионшипа (второй по значимости футбольный дивизион в Англии) между командами "Вест Бромвич" и "Суонси" полузащитник Берсант Целина исполнил, пожалуй, худший 11-метровый удар года.
22-летний футболист сборной Косово разбежался, но вместо удара по мячу, игрок попал по собственной ноге и потерял равновесие.
❌PENALTY MISS!— Sky Sports Football (@SkyFootball) March 13, 2019
🙊Bersant Celina fluffs his lines in spectacular style. pic.twitter.com/fkXSRrJhJ4
В этом сезоне Целина провёл за "Суонси" 35 матчей и забил 7 голов. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице.