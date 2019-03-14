Чт, 14.03.2019
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Видео: В Англии футболист исполнил "худший пенальти в истории"

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Берсант Целина

ФОТО: JASON CAIRNDUFF/Action Images/Scanpix

В матче 37 тура Чемпионшипа (второй по значимости футбольный дивизион в Англии) между командами "Вест Бромвич" и "Суонси" полузащитник Берсант Целина исполнил, пожалуй, худший 11-метровый удар года.

22-летний футболист сборной Косово разбежался, но вместо удара по мячу, игрок попал по собственной ноге и потерял равновесие.

В этом сезоне Целина провёл за "Суонси" 35 матчей и забил 7 голов. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице. 

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