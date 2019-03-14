Чт, 14.03.2019
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Кубок Гагарина: "Авангард" Боба Хартли начал серию с гостевой победы
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Боб Хартли

ФОТО: Reuters/ScanPix

14 марта состоялись первые матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, в которых "Авангард" и "Салават Юлаев" одержали выездные победы.

Барыс - Авангард

Астанинский "Барыс" у себя дома уступил "Авангарду" со счётом 1:3. Счёт в матче был открыт на 13-й минуте, когда красивым голом отметился нападающий "Авангарда" Кирилл Петров. Затем омская команда упрочила своё преимущество благодаря голу Ильи Михеева.

Во втором периоде зрители так и не увидели заброшенных шайб, а в начале третьего Андре Петерссон сократил отставание хозяев. В конце матча подопечные Сергей Широков забросил третью шайбу в ворота хозяев. Подопечные Боба Хартли повели в серии со счётом 1:0.

Автомобилист - Салават Юлаев

Во многом неожиданно завершилась встреча "Автомобилиста" и "Салавата Юлаева", который в гостях одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Единственная шайба была заброшена на 23-й минуте после точного броска Йоонаса Кемппайнена. Вратарь "Салавата" Юха Метсола провёл "сухой" матч и отразил 34 броска по своим воротам.

15 марта состоятся ответные матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина:

  • ЦСКА - Динамо Москва
  • СКА - Локомотив

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