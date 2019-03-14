Кубок Гагарина: "Авангард" Боба Хартли начал серию с гостевой победы
14 марта состоялись первые матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, в которых "Авангард" и "Салават Юлаев" одержали выездные победы.
Барыс - Авангард
Астанинский "Барыс" у себя дома уступил "Авангарду" со счётом 1:3. Счёт в матче был открыт на 13-й минуте, когда красивым голом отметился нападающий "Авангарда" Кирилл Петров. Затем омская команда упрочила своё преимущество благодаря голу Ильи Михеева.
Во втором периоде зрители так и не увидели заброшенных шайб, а в начале третьего Андре Петерссон сократил отставание хозяев. В конце матча подопечные Сергей Широков забросил третью шайбу в ворота хозяев. Подопечные Боба Хартли повели в серии со счётом 1:0.
Автомобилист - Салават Юлаев
Во многом неожиданно завершилась встреча "Автомобилиста" и "Салавата Юлаева", который в гостях одержал победу с минимальным счётом 1:0.
Единственная шайба была заброшена на 23-й минуте после точного броска Йоонаса Кемппайнена. Вратарь "Салавата" Юха Метсола провёл "сухой" матч и отразил 34 броска по своим воротам.
15 марта состоятся ответные матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина:
- ЦСКА - Динамо Москва
- СКА - Локомотив