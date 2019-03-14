Cбой в работе Facebook и Instagram увеличил аудиторию Telegram на 3 млн за сутки

Вечером 13 марта в работе Facebook, а также принадлежащих компании мессенджера WhatsApp и фотосервиса Instagram произошел масштабный сбой, затронувший пользователей по всему миру.
Неполадки в работе сервисов наблюдались в течение нескольких часов. В Facebook сообщали, что работают над устранением проблемы. При этом в компании подчеркивали, что сбой не связан с атаками на соцсеть. Сообщение о восстановлении работы было опубликовано в микроблоге Instagram в Twitter 14 марта утром.
Одним из последствий сбоя стал заметный рост аудитории мессенджера Telegram. Как сообщил в своем канале основатель Telegram Павел Дуров, за 24 часа в Telegram зарегистрировалось 3 млн новых пользователей.
"Отлично. У нас есть настоящая приватность и неограниченное пространство для всех", – написал Дуров.