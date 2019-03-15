Пт, 15.03.2019
Это рассказ об обычных людях в сложных обстоятельствах, когда их жизнями вертели спецслужбы больших государств. Героям приходилось выкручиваться, служить родине и оставаться в живых. Доверять нельзя было никому. Арта Гига, продюсер сериала "Красный лес"

Чудова дівчина! Марина Бех - шикарная украинская легкоатлетка
Instagram недели

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Марина Бех

ФОТО: instagram.com/marynabekh

Мы давно намеревались написать об этой украинской спортсменке, но постоянно что-то отвлекало. Возможно, мы просто не хотели ни с кем делиться фотографиями Марины. Чудова дівчина!

Украинская легкоатлетка родилась в 1995 году в селе Морозов Хмельницкой области, но смогла достичь успеха благодаря упорному труду. К 23 года Марина, выступающая в прыжках в длину, побывала на Олимпийских играх в Рио, стала серебряным призёром чемпионата Европы, бронзовой медалисткой чемпионата мира в помещениях и четырёхкратной чемпионкой Украины. 

В сентябре 2018 года Марина вышла замуж за вице-чемпиона мира по плаванию Михаила Романчука. Теперь их называют самой красивой парой спортсменов в Украине. Марина не стала менять фамилию, а добавила фамилию мужа через дефис. Кто-то из поклонников девушки огорчился, кто-то наоборот рад за спортсменку, ведь судя по фотографиям влюблённые счастливы. 

В своём Instagram Марина часто делится красивыми фотографиями с тренировок, но и публикует снимки с разных фотосессий, разной степени пикантности. Глаз не оторвать! 

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