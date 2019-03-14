Спасительный телефон: выпущенную в мужчину стрелу остановил его мобильник

В Австралии жизнь 43-летнего мужчины спас его телефон - он случайно стал щитом для выпущенной другим мужчиной стрелы, сообщает ВВС.
Как рассказала полиция Нового Южного Уэльса, инцидент произошел в Нимбине, примерно в 180 километрах на юг от Брисбена.
По неизвестным пока причинам у 43-летнего мужчины у его дома возник спор с 39-летним мужчиной, в руках у которого были лук и стрелы.
Ранее мужчины были между собой знакомы.
В момент, когда житель дома взял телефон, чтобы сфотографировать оппонента, тот выпустил стрелу, которая проткнула телефон, который в итоге защитил его от серьезных травм.
Вскоре после произошедшего 39-летнего мужчину арестовала полиция.
Ему выдвинуты обвинения в нападении и порче чужого имущества.
Man charged after firing bow and arrow at man - Nimbinhttps://t.co/OdBngjDTtW pic.twitter.com/7iFWHc1wEq— NSW Police Force (@nswpolice) March 13, 2019