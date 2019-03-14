Спасительный телефон: выпущенную в мужчину стрелу остановил его мобильник

Как рассказала полиция Нового Южного Уэльса, инцидент произошел в Нимбине, примерно в 180 километрах на юг от Брисбена.

По неизвестным пока причинам у 43-летнего мужчины у его дома возник спор с 39-летним мужчиной, в руках у которого были лук и стрелы.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Ранее мужчины были между собой знакомы.

В момент, когда житель дома взял телефон, чтобы сфотографировать оппонента, тот выпустил стрелу, которая проткнула телефон, который в итоге защитил его от серьезных травм.

Вскоре после произошедшего 39-летнего мужчину арестовала полиция.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Ему выдвинуты обвинения в нападении и порче чужого имущества.