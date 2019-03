Лиана Джоджуа стала третьей россиянкой в UFC

Я подписала контракт с UFC @ufc Спасибо всем кто этому способствовал 🔥В ближайшем будущем станет известна моя соперница и место первого поединка 🔥 Ахмат сила @akhmat_mma 💪🏻💪🏻💪🏻

A post shared by Лиана Джоджуа/Liana Jojua (@likajojua) on Mar 13, 2019 at 8:18am PDT