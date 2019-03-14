Чт, 14.03.2019
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Лиана Джоджуа стала третьей россиянкой в UFC

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Лиана Джоджуа

ФОТО: instagram.com/likajojua

Россиянка Лиана Джоджуа подписала контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFС), сообщают РИА Новости.

Джоджуа выступает в весовой категории до 61,2 кг и свой первый бой в UFC планирует провести именно в этом весе, а потом, возможно, перейти в категорию 57 кг. 

Контракт с UFC рассчитан на четыре боя, а дата первого поединка и имя соперницы Джоджуа станут известны позднее. 

"Я готова драться с любой кого мне предложит UFC, но я хочу спросить мнение своих болельщиков, а с кем вам бы хотелось увидеть мой первый бой?", - сказала Лиана в интервью Jojua Team PR.

За свою карьеру 23-летняя спортсменка провела девять поединков, в которых одержала семь побед и потерпела два поражения. В последнем своём поединке она отобрала титул чемпионки организации Fight Nights Global Марины Мохнаткиной, которая недавно подписала контракт с Bellator.

Джоджуа стала третьей россиянкой в UFC. Кроме него контракт с промоушеном имеют Яна Куницкая и Александра Албу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🇬🇪 #oldtbilisi

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