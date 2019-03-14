В Тель-Авиве творчески борются с погруженными в смартфоны "зомби"

Так, самоуправление Тель-Авива перед перекрестком на пешеходных переходах разместила LED-подсветку, чтобы снизить риск для невнимательных пешеходов выйти перед движущимися автомобилями.

Как указал глава отдела управления сообщением самоуправления Тель-Авива Томер Дрор, цель этого шага - снизить количество ДТП, которые вызывают пешеходы, слишком увлекшиеся телефоном, а не тем, что происходит вокруг.

Подобные системы уже используются в Австралии, Сингапуре и Нидерландах.

В данный момент испытательная программа работает только на одном перекрестке в центре Тель-Авива, однако самоуправление обещает расширить использование "подсветки для зомби", если она окажется эффективной.