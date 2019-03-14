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Неудачная операция превратила грудь женщины в "носки с мячами"
Любительница пластических операций решила в очередной раз изменить форму груди. Историю женщины, которая на протяжении 15 лет перекраивает себя в надежде обрести внешность своей мечты, рассказало издание The Irish Sun.
32-летнюю британку по имени Кристина с детства не устраивал собственный внешний вид. Впервые она задумалась о пластике, когда некий художник изобразил ее на карикатуре с пухлыми губами, большим бюстом и узкой талией.
"Меня будто осенило. Я поняла, что именно так и хотела бы выглядеть", - вспоминает женщина. В 17 лет она увеличила грудь, однако импланты оказались некачественными, и через полтора месяца ее бюст деформировался и опал:
"Моя грудь стала похожа на теннисные мячи, висящие в носках и раскачивающиеся будто маятники".
Позднее Кристина сделала подтяжку лица, ринопластику, изменила форму подбородка, щек и губ, нанесла перманентный макияж. Кроме того, она прибегла к шунтированию желудка и сбросила около 90 кг лишнего веса. А еще неугомонная женщина... придала своим соскам форму сердечек, чтобы, по ее словам, "добавить к образу красивый аксессуар".
Несмотря на бесчисленные операции,
Кристина по-прежнему не удовлетворена своей внешностью, поскольку все еще не выглядит "как девушка с карикатуры".
Теперь она хочет, чтобы хирург превратил ее бюст в "огромные баскетбольные мячи".
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