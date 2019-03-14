Андрис Кивичс вышел из партии KPV LV, но все еще может попасть в Сейм

Музыкант Андрис Кивичс больше не является членом KPV LV - он вышел из партии, однако сохранил так называемый мягкий мандат.
Согласно результатам парламентских выборов, Андис Кивичс сейчас - третий претендент на кресло депутата Сейма от KPV LV, который остался "за чертой".
Если по различным обстоятельствам работу в Сейме закончат три депутата партии (став министрами, отказавшись от мандата депутата или по другим причинам), Андрис Кивичс в течение ближайших четырех лет может попасть в Сейм, так решили избиратели, которые на последних парламентских выборах голосовали за KPV LV.
Выходя из партии, ее член может сохранить так называемый мягкий мандат или отказаться от него. Кивичс решил мандат оставить.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, всего на выборах в 13-й Сейм Андрис Кивичс получил поддержку 37477 избирателей, в свою очередь вычеркнули его 5889 граждан Латвии. В избирательном списке Кивичс был на восьмом месте, однако из-за вычеркиваний в Сейм не попал. Однако есть возможность, что в течение ближайших четырех лет он все-таки станет представителем народа.