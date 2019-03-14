Андрис Кивичс вышел из партии KPV LV, но все еще может попасть в Сейм

Согласно результатам парламентских выборов, Андис Кивичс сейчас - третий претендент на кресло депутата Сейма от KPV LV, который остался "за чертой".

Если по различным обстоятельствам работу в Сейме закончат три депутата партии (став министрами, отказавшись от мандата депутата или по другим причинам), Андрис Кивичс в течение ближайших четырех лет может попасть в Сейм, так решили избиратели, которые на последних парламентских выборах голосовали за KPV LV.

Выходя из партии, ее член может сохранить так называемый мягкий мандат или отказаться от него. Кивичс решил мандат оставить.