Фанат "Баварии" вставил искусственный глаз с эмблемой клуба

Американский поклонник футбольного клуба "Бавария" по имени Райан, потерявший один глаз из-за болезни, решил вставить себе искусственный глаз с эмблемой любимой команды.

В 2016 году Райану поставили страшный диагноз - глазная меланома (редкая форма рака). Врачи сообщили, что перед мужчиной стоит выбор: потерять глаз или жизнь. В итоге, Райану сделали операцию, но вместо того, чтобы использовать обычный имплант, он решил вставить искусственный глаз с гербом "Баварии".