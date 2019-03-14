Чт, 14.03.2019
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Фанат "Баварии" вставил искусственный глаз с эмблемой клуба

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ФОТО: twitter.com/bayern_ryan

Журналисты из Bleacher Report рассказали историю болельщика мюнхенской «Баварии» по имени Райан, который поставил искусственный глаз с эмблемой клуба. Видео доступно в Twitter-аккаунте издания.

Американский поклонник футбольного клуба "Бавария" по имени Райан, потерявший один глаз из-за болезни, решил вставить себе искусственный глаз с эмблемой любимой команды. 

В 2016 году Райану поставили страшный диагноз - глазная меланома (редкая форма рака). Врачи сообщили, что перед мужчиной стоит выбор: потерять глаз или жизнь. В итоге, Райану сделали операцию, но вместо того, чтобы использовать обычный имплант, он решил вставить искусственный глаз с гербом "Баварии".

"Я установил имплант с лого "Баварии", чтобы больше не отвечать на постоянный вопрос - Чувак, что у тебя с глазом?", - рассказал Райан.

Расходы на операцию покрыл мюнхенский клуб, утверждает мужчина в интервью Bleacher Report.

Американский болельщик также рассказал, что болеть за "Баварию" начал из-за отца, который родился и служил в Германии.

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