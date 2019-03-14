Фанат "Баварии" вставил искусственный глаз с эмблемой клуба

Журналисты из Bleacher Report рассказали историю болельщика мюнхенской «Баварии» по имени Райан, который поставил искусственный глаз с эмблемой клуба. Видео доступно в Twitter-аккаунте издания.
Американский поклонник футбольного клуба "Бавария" по имени Райан, потерявший один глаз из-за болезни, решил вставить себе искусственный глаз с эмблемой любимой команды.
В 2016 году Райану поставили страшный диагноз - глазная меланома (редкая форма рака). Врачи сообщили, что перед мужчиной стоит выбор: потерять глаз или жизнь. В итоге, Райану сделали операцию, но вместо того, чтобы использовать обычный имплант, он решил вставить искусственный глаз с гербом "Баварии".
"Я установил имплант с лого "Баварии", чтобы больше не отвечать на постоянный вопрос - Чувак, что у тебя с глазом?", - рассказал Райан.
❤️ @Bayern_Ryan! ❤️ pic.twitter.com/kWiwGK7gad— FC Bayern US (@FCBayernUS) March 13, 2019
Расходы на операцию покрыл мюнхенский клуб, утверждает мужчина в интервью Bleacher Report.
Американский болельщик также рассказал, что болеть за "Баварию" начал из-за отца, который родился и служил в Германии.