Целлюлит, сухая кожа и лишний вес: насколько важно пить достаточно воды
Лишь 46% жителей Латвии в сутки выпивают хотя бы 1-1,5 л воды, свидетельствуют данные новейшего "Индекса здоровья Mana Aptieka & Apotheka". Эксперты отмечают, что недостаточное потребление воды может привести к различным проблемам со здоровьем: нарушение обмена веществ и работы отдельных органов, лишний вес и сухая, неэластичная кожа - только некоторые из них.
Сертифицированный фармацевт Агнесе Ритене объясняет, что люди нередко даже не осознают, насколько важно пить воду для сохранения здоровья - это обеспечивает нормальную работу организма, нормализует обмен веществ, вода незаменима для улучшения функции почек, а также замедляет процесс старения. К тому же доказано, что,
если челочек выпивает слишком мало воды, он предпочитает более жирную, насыщенную жирами еду, что способствует ожирению.
Эксперты по уходу за здоровьем объясняют, что минимальное количество воды, которое каждому человеку необходимо выпивать в сутки - от 1 до 1,5 литра, помимо того объема жидкости, который мы принимаем вместе с фруктами, овощами и другими продуктами. Медики призывают пить больше воды в чистом виде, и к этой рекомендации не следует относиться легкомысленно, если мы хотим должным образом заботиться о своем здоровье и внешнем виде.
У женщин показатели лучше
Каждая вторая женщина (52%) в сутки выпивает не менее 1-1,5 л воды, в то время как среди мужчин за выпиваемым количеством следят лишь 39%. "Данные индекса свидетельствуют о том, что
женщины в целом более скрупулезно относятся к своему здоровью, чем мужчины, эта тенденция просматривается также в данных по употреблению воды.
Люди часто даже не осознают, насколько важно выпивать достаточное количество воды - это основа основ, если мы хотим чувствовать себя и выглядеть хорошо. Когда мы употребляем достаточное количество воды, нормализуется обмен веществ, увлажняется кожа, сохраняется ее эластичность, также вода непосредственным образом помогает поддерживать хорошую физическую форму.
Женщинам, которые страдают от целлюлита, очень рекомендуется следить за достаточным употреблением воды", - комментирует фармацевт Mana Aptieka, руководитель Центральной аптеки Тукумса А. Ритене. Фармацевт объясняет, что необходимый суточный объем зависит от массы тела:
чем больше вес человека, тем больше воды рекомендуется выпивать - как правило, рассчитывается, что на один килограмм массы тела в сутки нужно выпивать 30 мл воды.
Важно пить воду в чистом виде
А. Ритене объясняет, что иногда люди допускают ошибку, стараясь в один длинный заход выпить пол-литра или даже литр воды. "Воду следует пить постепенно - например, 200 мл в течение часа. Никакие крайности не идут на пользу организму - не нужно переусердствовать с приемом воды за один раз, так можно навредить себе.
Важно помнить, что хотя бы 1-1,5 литра воды каждый день нужно выпивать в чистом виде - ни чай, ни соки, ни супы ее не заменяют",
- делится советом специалист. Она также отмечает, что чаще обычного воду нужно пить, когда мы потеем, теряя резервы воды, а именно - в жаркую погоду и во время физической активности.
Семейный врач Альберто Саду дополняет, что вода укрепляет здоровье, особенно рекомендуется следить за достаточным употреблением воды в вирусные сезоны. "Своим пациентам я советую выпивать от 1,5 до 3 литров в сутки, и родителям непременно нужно приучать своих детей через каждый час пить воду, даже если не чувствуем жажду.
До тех пор, пока мы не приучим организм к регулярному употреблению воды, мы можем и не чувствовать жажду, так как организм приспособится и будет использовать резервы. Однако
как только мы начнем регулярно пить воду, организм привыкнет к "новому режиму", и мы будем чаще испытывать жажду - как напоминание о том, что снова нужно попить.
К тому же за употреблением воды необходимо следить как летом, так и зимой, хотя, казалось бы, в холодное время мы реже испытываем жажду. Тем не менее я призывают каждого пить меньше лимонадов, обогащенных сахарами соков и употреблять больше воды. Это эликсир здоровья и молодости".
Нужно пить много воды, когда принимаете медикаменты
"Каждый день наши фармацевты объясняют посетителям аптек важность употребления достаточного объема воды. Мы заметили, что частым камнем преткновения становится не только недостаточное потребление воды в повседневной жизни, но также незнание того, насколько важно выпивать много воды в периоды болезней и приема медикаментов. Будь то рецептурные медикаменты, пищевые добавки или витамины -
таблетки следует запивать хотя бы половиной стакана воды, одного глотка будет недостаточно, чтобы лекарства быстрее растворились в организме и эффективно подействовали.
К тому же рекомендуется пить именно негазированную воду, не следует запивать таблетки кофе, чаем, соком, лимонадом или другими напитками, кроме воды, ведь вещества, входящие в состав таких напитков, могут вступить в отрицательную реакцию с медикаментами", - объясняет член правления сети аптек Apotheka Янис Кулиньш.