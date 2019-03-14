Неожиданная встреча: эстонец снял на видео "разговоры" рысей

Обычно рыси очень скрытные животные, но эстонскому водителю удалось запечатлеть на видео парочку мартовских рысей прямо на обочине дороги. Видео предоставило Эстонское охотничье общество, пишет Rus.Postimees.
Водитель заметил рысей в Тартумаа неподалеку от деревни Пала. По его словам, рыси спокойно занимались своими делами у гравийной дороги под елкой. Он несколько минут наблюдал за животными с безопасного расстояния, пока разговорчивые рыси не удалились в глубь леса.
В феврале-марте у рысей период гона, в это время они более активны и могут неожиданно выходить на проезжую часть даже в дневное время.
Елки рысям особенно по душе, потому что хвоя помогает им избавиться от зимней шерстки.
Советы Охотничьего общества для водителей:
- Особенно осторожными нужно быть во время рассвета и заката, когда лесные животные наиболее активны.
- Если вы едете через лесную зону, выбирайте скорость, при которой вы сможете безопасно замедлить ход или остановиться в случае появления животного на дороге.
- Имейте в виду, что дикие животные могут вести себя непредсказуемо и побежать через дорогу обратно. Кроме того, всегда нужно учитывать, что животное может быть не одно и через какое-то время появится кто-то еще.