Несмотря на то, что Китай для нас все еще абсолютно чужая земля, латвийцы живут и там. Один из таких примеров - представитель по туризму и культуре Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) в Китае Марта Иванинок-Циинь, которая живет в этой стране уже более 10 лет. Девушка там активно прославляет имя Латвии и на данный момент вернулась домой, чтобы принять участие в конференции eCOM360.

Портал TVNET пригласил Марту на разговор, чтобы узнать больше об ее опыте и особенностях китайской культуры.

Как ты попала в Китай?

Это очень длинная история. Однако я могу рассказать краткую ее версию. Все мы знаем, в Латвии закончив основную школу можно выбрать: продолжать учебу в общеобразовательной школе или пойти в школу с каким-либо конкретным уклоном. Учитывая, что языки мне давались лучше, чем естественные науки, и на тот момент я уже разговаривала на четырех, я выбрала второй вариант и отправилась учиться в Рижскую школу культуры, где овладела испанским и китайским языками.

Когда учеба подходила к концу, отец подал идею принять участие в азиатской учебной программе в Латвийском университете (ЛУ). Тогда я еще не была уверена, действительно ли китайский язык - моя дорога. Поэтому после 11 класса решила съездить в Шанхай на шестинедельные курсы языка. В основном для того, чтобы понять, понравится ли мне там или нет.

Оказалось, что этот город может безумно вдохновлять. Стоит только посмотреть на их пенсионеров, которые собираются в городском парке в 5:00 и танцуют с веерами и мечами. Наши в это время еще спят.

Я решил поступить в университет в Китае и изучать китайский язык. Также я приняла участие в соревнованиях по китайскому языку Chinesebridge, в рамках которых познакомилась со съёмочной группой канала CCTV в Пекине. На последнем курсе университета они предложили мне стать руководителем Happy Chinese - международного канала CCTV4.

Галерея: Зимняя сказка в Китае

Вместе с каналом мы объездили более 20 китайских провинций и городов. Благодаря этому опыту я познала китайскую культуру, традиции и манеры. Однако связывать свою жизнь с телевидением я не хотела.

Учитывая, что во время работы ведущей, я в каждом эпизоде популяризировала Латвию и ее культуру, решила начать сотрудничество с LIAA, и проводить различные рекламные мероприятия своей страны.

Ты общалась в Китае с кем-то из Латвии?

На самом деле, в Китае есть своя латвийская община. Правда, она разделена на несколько частей. Я живу в Шанхае и могу рассказать только о наших латвийцах. У нас есть группы в социальных сетях - шанхайские латыши, китайские латыши, книжный клуб шанхайских латышей и все в таком духе.

Каким эти люди видят Китай?

По своему опыту могу сказать, что Китай рассматривается, как возможность для развития. Я очень рада, что сразу после старшей школы переехала сюда и увидела так много вещей, о которых бы никогда не узнала.

Шанхай - лучшее место в Китае для молодежи.

Мешают ли различия между культурой латвийской и китайской?

Все зависит от того, насколько ты готов принимать чужую культуру. И это относится не только к латвийцам. В Китае я познакомилась с большим количеством студентов, которые приехали сюда лишь на некоторое время по учебе. Они не заинтересованы в изучении культурных особенностей этой страны, не хотят тратить на это время. Есть люди, которые просто отказываются принимать китайские традиции.

Например, часто задают вопрос - почему китайцы в солнечную погоду ходят с зонтиками? Нам кажется, что непременно нужно загорать! Однако, когда видишь 50-летнюю китаянку, которая выглядит на 25 - начинаешь понимать эту логику.

Для людей с нашим менталитетом непонятным остается такой момент, как постоянное и демонстративное проявление уважения, свойственное китайцам. В Китае принято показывать уважение семье, пожилым людям, начальству на работе.

Например, если бы во время нашего интервью в комнату вошел кто-то из руководства, нам бы пришлось встать на ноги и подождать, пока он сядет.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Ты уже упомянула об "эликсире молодости". Дает ли китайская культура еще какие-нибудь преимущества?

Мне кажется, что все это преимущество. Я сама многому научилась у этой культуры, и мне кажется, что в китайской культуре, а также в принципах общения есть своего рода мудрость.

Могу привести пример на сделках. У нас так делать не принято, а вот в Китае ярко выражено. Если ты во время бизнес-переговоров первым откроешь рот, за тобой и принятие решения. Потому, что ты уже высказал свой минимум, с которым готов работать.

По этой причине во время деловых переговоров очень сложно понять, что думают китайцы. Вы можете задать им прямой вопрос, но вам будет дан очень абстрактный ответ.

Это своего рода искусство, так как обе стороны, участвующие в дискуссии, ждут, кто же сделает шаг первым и скажет что-то конкретное. Кроме того, они умеют делать это очень успешно, так что обе стороны чувствуют себя удовлетворенными.

Давайте представим ситуацию: вы хотите что-либо приобрести и спрашиваете у продавца цену. Продавец отвечает на вопрос - сколько ты готов заплатить? Продавец думает, что готов отдать за 50, но вы называете сумму - 80. Это цена выше той, что думал продавец, но чтобы все остались довольными, он отвечает: знаешь, на самом деле этот товар стоил 100, но ты мой друг и я отдам его тебе за 80. В результате - оба чувствуют себя удовлетворенными. Покупатель, потому что он приобрел данную вещь за подходящую сумму, продавец - потому что получил больше денег.

Не образует ли такой подход ситуацию, что деловые переговоры длятся очень долго?

Надо смотреть, насколько серьезна встреча. В любом случае, они не проходят в таком же режиме, как это делают в Европе, когда все карты открыты перед тобой. У нас конкретно говорят - это вот так и так, и по-другому быть не может. В Китае подход другой - может быть и так, и так. Все зависит от того, как ты реагируешь на информацию, предоставленную другой стороной.

Наши предприниматели, которые хотят проникнуть на китайский рынок, понимают аспекты этих деловых переговоров?

Я не хочу говорить нет, потому что это будет слишком конкретный ответ. Тем не менее, существуют определенные барьеры для общения.

Как наши предприниматели осваивают китайский рынок в целом? Могут ли наши продукты успешно конкурировать?

Сразу упомяну Stenders, у которых дела в Китае идут хорошо. У них уже более 130 магазинов, и бренд позиционируется, как продукт высшего класса. Хотя он уже принадлежит китайцам, его производство все еще базируется здесь, и это латвийская компания с латвийскими сотрудниками и латвийским брендом.

Если у нас продукция этого бренда ассоциируется с пахнущим мылом и солевыми бомбочками для ванны, то для китайцев это символ культуры ванных процедур с Северной Европы.

В торговых центрах продукция Stenders стоит рядом с такими брендами, как Channel, Dior, Prada.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Именно в Северной Европе?

Да. Все знают, что она производится в Латвии, а Латвия географически находится в Северной Европе, а не в Восточной. У нас все-таки менталитет и культура больше в сторону севера.

Честно говоря, я знаю, что многие китайцы приезжают сюда, чтобы целыми полками скупать наше мыло. Конечно, не только из-за этого, но все знают, что Stenders - это тот подарок, который можно привезти в качестве сувенира из другой страны. Дорогого сувенира! В Китае продукция Stenders стоит дороже, чем у нас.

Тем не менее, если бы мне пришлось делать более общий обзор, я бы сказала, что Латвия не может удовлетворить потребности Китая в плане производственной мощи.

Мы просто мало производим. На ум приходит пример Рижской фабрики лаков и красок. Недавно они вышли на китайский рынок через посредника, и им сказали, что нужно 2 миллиона тонн краски. В свою очередь фабрика может произвести всего 20 000 тонн.

Недавно наш новый министр экономики Ральф Немиро высказал комментарий: несмотря на то, что экономическое сотрудничество с Китаем развивается, оно еще не достигло того уровня, на который мы рассчитывали изначально. Как вы можете это прокомментировать?

Я отвечу на этот вопрос от себя, а не как представитель LIAA. Нужно смотреть, какими подходами мы пытаемся освоить китайский рынок. Если мы будем следовать традиционной модели, при которой заинтересованный предприниматель пытается экспортировать свой товар в Китай и ищет там партнеров, покупателей и дистрибьюторов, то внедрить продукт будет сложно.

Необходимо учитывать, что это товар населению неизвестен, поэтому производителю нужно вложиться в рекламу. В этом аспекте китайский производитель выигрывает у нашего - ему не нужен такой крупный рекламный бюджет. Чтобы с такой моделью добиться успеха, нужен сильный местный партнер.

То есть, без партнера никак, да?

Я бы сказал, что партнер чрезвычайно важен. Европейцу, который не знаком с Китаем, будет там очень сложно. Партнеры нужны хотя бы для того, чтобы помочь в таможенных вопросах и в организации проверки качества продукции.

Вернемся к комментарию Немиро...

Считаю, что Латвии нужно экспериментировать с различными подходами. Одним из таких может быть пункт перевозки товара из Китая и в Китай. Но через этот пункт в Китай будет стекаться не только латвийская продукция. Мы можем помочь и странам Центральной и Восточной Европы.

Это необходимо, так как сами по себе мы все страны очень маленькие и не можем самостоятельно производить необходимое для китайского рынка количество товара. В любом случае, наше геополитическое положение очень выгодно, и мы можем сыграть значительную роль в этом транспортном пункте.

Ķīnā sagaidīts jaunais Cūkas gads ФОТО: Reuters/AP/AFP/Scanpix

Если мы объединимся, не станет ли Латвия ничем иным, как маленьким прицепом больших игроков, и нам от этого сотрудничества достается лишь мелкий кусочек? Согласитесь, что наша геополитическая позиция не является такой значительной, в сравнении, например, c Польшей.

Если я чему-то и научилась у китайцев, так это тому, что всегда нужно быть активным. Если мы будем более активными и отзывчивыми, чем Польша - сможем что-то изменить. Я думаю, что здесь будут играть роль правовые аспекты форматов сотрудничества, и я не буду их комментировать, потому что у меня нет компетенции. В любом случае, мне бы хотелось, чтобы дух взаимного сотрудничества был живым.

Вернемся к теме культуры. Я слышал, что китайское общество чрезвычайно структурировано. Это тоже часть культуры?

Я бы назвала это продуктивностью общества. Это систематические, схематические стандарты, как происходит организация общественной жизни. В Шанхае очень много жителей: зарегистрировано 20 миллионов, а вместе с незадекларированными жителями число достигает почти 40 миллионов.

Однако все работает, как по часам. Здесь на помощь приходят китайские информационные технологии, которые развивались чрезвычайно быстро в последние годы и сделали жизнь людей очень простой. Телефон там инструмент №1 для выживания.

Нет ли такого, что китайское правительство "присматривает" за ИТ, тем самым ограничивая частную жизнь?

Мне, как иностранке, на этот вопрос ответить сложно, так как ко мне это не относится.

Получается, что к иностранцам в Китае относятся иначе, чем к местным?

Все, что я могу сказать, - это то, что Китай очень много развился в области эффективности Интернета. Недавно в стране ввели так называемый Интернет+.

Он в основном соединяет Интернет с бытовыми учреждениями и местами (которые также подключены к Интернету) для повышения их производительности.

Например, прежде чем отправиться в больницу, можно удаленно занять очередь. То же самое и с ресторанами. Вам придет на телефон сообщение, когда будет готово заказанное блюдо.

В Китае есть фантастическая аппликация - WeChat, которая заменяет skype, facebook и банковские переводы. С ее помощью можно заказать еду на дом, вызвать такси, а также совершить какие-либо покупки.

Если все так просто, как обстоят дела с кибербезопасностью?

До сегодняшнего дня с моими данными еще ничего не случилось.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Резюмируя, как вы видите развитие культурных связей Латвия-Китай в ближайшие 10 лет?

Пока мало кто вообще знает, что мы существуем. Конечно, многие слышали про Лиго и столетие, но мало кто почувствовал этот праздник на своей коже. Одним из таких инструментов знакомства может стать театр.

В мае этого года Латвийский национальный театр первый раз принимает участие в театральном фестивале в Шанхае. Впервые наши артисты выступят на китайской сцене.

Думаю, что для них это будет экзотикой, потому что традиции китайского театра очень отличаются от наших. Наши актеры и зрители должны проявлять взаимное уважение, и посещение театра воспринимается как культурное времяпрепровождение, но китайский театр более коммерциализирован. Это больше похоже на посещение кино, и ты забываешь, что это не фильм, а реальные люди на сцене.

Галерея: Китайский Новый год

Еще одним инструментом познания культуры друг друга, может стать кино. Латвия зарекомендовала себя, как одно из самых привлекательных мест в Европе для съемок фильмов.

Я также вижу сотрудничество по взаимному изучению гастрономических культур.

Китайцы очень любят есть! Их меню чрезвычайно богато! Им необходимо показать, что и латвийская кухня очень вкусная.

Какими блюдами мы могли бы их удивить?

Думаю, можно с лучшей стороны показать латвийскую национальную кухню.

Продолжая начатую тему, я бы очень хотела, чтобы учебные связи между латвийскими и китайскими студентами были более активными. Я хотела бы, чтобы китайские студенты приезжали сюда изучать какие-нибудь курсы. Тогда у них была бы возможность и познакомиться с нашей страной ближе. Уверена, что китайцев это заинтересовало бы, потому что для них это международный (и, следовательно, престижный) опыт.

Спасибо за интервью!