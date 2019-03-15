ФОТО: Неповторимая Лайма Вайкуле блеснула стилем на вечеринке в Риге
В четверг, 14 марта, восхитительная и неповторимая Лайма Вайкуле отметила в Риге выход своего диска с хитами на музыку Раймонда Паулса и Зигмара Лиепиньша "Легенды. Лайма Вайкуле". Вечеринка прошла в кругу друзей-музыкантов в ресторане Snob. И виновница торжества, как всегда, была неотразима!
После шестилетнего перерыва Лайма Вайкуле готовит сольный концерт, который пройдет 30 марта в "Арене Рига". Как призналась сама звезда,
каждое выступление в Латвии для нее очень важно, но "такой масштабный сольный концерт, как в марте, - это редкое и особенное событие".
Что ж, ждем с нетерпением, а пока - в очередной раз любуемся модным образом всеобщей любимицы, невероятно красивой женщины и настоящей иконы стиля. Браво, Лайма!